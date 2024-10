ROPA stoupá o více než 1 % 🛢️

Problémy s dodávkami ropy převažují nad slabými údaji z Číny

Ceny ropy v dnešní seanci rostou i přes slabá ekonomická data z Číny. Ceny komodit jsou stále pod tlakem omezení dodávek z Mexického zálivu a Libye. OIL dnes vzrostla o více než 1,3 %, přičemž OIL.WTI si připsala 1,7 %.

Trh dostal o víkendu negativní signály od čínské ekonomiky, která zůstává největším dovozcem ropy. Průmyslová výroba v srpnu vzrostla o 4,5 % (oproti 5,1 % v červenci), což je nejpomalejší tempo růstu od března a nižší než očekávaných 4,8 %. Zhoršující se tempo oživení čínské ekonomiky je jedním z faktorů, který tíží kotace ropy. Tento faktor však zůstává v dnešní seanci zastíněn problémy se zásobováním ropou ze strany USA i Libye.

Kontrakty na ropu Brent (OIL) se poté, co minulý týden propadly na letošní minimum poblíž 69 USD, již odrazily asi o 5 % a prorazily první zónu odporu stanovenou na 72 USD místními minimy z prosince 2023. Další zóna, kterou mohou investoři sledovat je na psychologické bariéře 75 USD, která je posílena místními minimy ze srpna a ledna letošního roku. Zdroj: xStation

Odhaduje se, že těžba v Mexickém zálivu v posledních dnech klesla kvůli hurikánu Francine asi o 700 000 barelů denně. Na druhé straně v Libyi je těžba nadále omezena na přibližně 0,4 milionu barelů denně, přičemž průměrná úroveň produkce za první polovinu roku byla 1,3 milionu barelů denně. EIA odhaduje implikovaný pokles zásob o 0,9 milionu barelů denně ve třetím čtvrtletí letošního roku a 1,0 milionu barelů denně ve čtvrtém čtvrtletí. Pouze obnovení produkce z OPEC+ v příštím roce by mohlo vyvážit trh.

Zároveň jsou spekulativní pozice na kontraktech na ropu Brent na nejnižších úrovních za poslední roky. Čistá pozice kontraktů peněžních fondů klesla do záporných hodnot poprvé od roku 2011. To by mohlo položit základy pro možné vypršení nabídkových tlaků z velkých fondů, které od dubna redukovaly dlouhé pozice. Ceny ropy od té doby klesly o více než 20 %.