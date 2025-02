Ropa WTI ztrácí 1 % při opětovném testování letošních minim kvůli obavám o poptávku, možnému zvýšení produkce v Iráku a rozhovorům mezi USA a Ruskem 🚩

Futures na ropu WTI (OIL.WTI) dnes klesají téměř o 1 % a testují úroveň 70 USD za barel. Jedním z hlavních faktorů, které tlačí ceny dolů, je rostoucí obava z rostoucí globální produkce ropy, spolu s nejistotou ohledně stavu globální ekonomiky, včetně ekonomiky Spojených států. Inflační tlak a slabší údaje o spotřebě mohou vést trhy k závěru, že americká ekonomika ztrácí momentum, což by mohlo negativně ovlivnit poptávku po ropě WTI. Zvýšení nabídky obvykle vyvíjí tlak na pokles cen komodit.

V sobotu Irák oznámil, že se připravuje na ukončení období sankcí na vývoz ropy, což by mohlo zvýšit globální produkci o 185 000 barelů denně. Mírová jednání mezi Spojenými státy a Ruskem týkající se probíhající tříleté války na Ukrajině jsou v současnosti v běhu. Výroky z americké administrativy daly trhům naději na ukončení konfliktu ve východní Evropě. Po nedávných komentářích od Trumpa vzrostla spekulace, že některé sankce na ruský vývoz ropy by mohly být zrušeny, což by dále podpořilo globální nabídku. Spojené státy se pravděpodobně zaměří na rozšíření produkce hydraulického frakování, což má posílit jejich pozici jako jednoho z předních světových producentů ropy. Tento přístup by byl v rozporu s předchozími snahami OPEC o omezení nadprodukce za účelem stabilizace cen. Tyto události zvýšily obavy z možného nadbytku nabídky, zejména protože poptávka po ropě neprokázala výrazný růst. Globální prognózy hospodářského růstu pro rok 2025 byly revidovány směrem dolů, což naznačuje, že poptávka může zůstat stabilní nebo dokonce klesat. Tento scénář nahrává nabídce, což by mohlo dále posílit klesající trend cen WTI. Pro OIL.WTI (interval H1) se klíčová podpora nachází kolem psychologické bariéry 70 USD a 68 USD za barel, jak je definováno místními minimy roku 2024.

Zdroj: xStation5