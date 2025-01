Scott Bessent navrhuje všeobecné clo ve výši 2,5 %.

Nový ministr financí Donalda Trumpa Scott Bessent navrhuje zavést progresivní cla na dovoz z USA. Podle čtyř zdrojů by základní sazba začínala na 2,5 % a postupně by se každý měsíc zvyšovala, aby společnosti a zahraniční vlády měly čas se novým pravidlům přizpůsobit a vyjednávat s americkou administrativou.

Maximální výše cel by mohla dosáhnout až 20 %, což by bylo v souladu s Trumpovými předvolebními sliby. Postupné zvyšování však vypadá mírněji než okamžité zavedení vysokých cel, které některé země očekávaly. Návrh přichází v době, kdy Trumpova administrativa zvažuje, jak konkrétně přistoupit k nové obchodní politice. Ve svém nedávném projevu na Floridě Trump zdůraznil, že chce „vrátit výrobu zpět do USA“, a pohrozil cly na polovodiče, kovy nebo léčiva.

Plán Scotta Bessenta však vyvolává rozdílné názory. Zastánci postupného zvyšování tvrdí, že dává společnostem a zemím čas na přizpůsobení, zatímco kritici prosazují vyšší počáteční sazbu, která by podle nich vyslala jasnější signál. Mezitím není jasné, zda se Bessentovi podařilo získat podporu dalších klíčových členů Trumpova týmu, například nastupujícího ministra obchodu Howarda Lutnicka.

Bessent byl v pondělí Senátem potvrzen jako nový ministr financí poměrem hlasů 68 ku 29. Prezident Trump však krátce poté prohlásil, že preferuje mnohem vyšší cla, než jaká navrhuje Bessent.

Trump dlouhodobě tvrdí, že cla mohou být nejen nástrojem boje proti nekalým obchodním praktikám, ale také zdrojem příjmů pro USA. Někteří odborníci však varují, že jejich zavedení prostřednictvím prezidentových výkonných pravomocí, jako je zákon o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích, by mohlo narazit na právní problémy a odpor firem.

Celní politika tak zůstává ústředním tématem obchodních debat Trumpovy administrativy, přičemž rozhodnutí o konečné podobě cel ještě nepadlo.

Dolar tak reaguje na přicházející zprávy, které by mohly vyvolat inflační tlaky a udržet sazby na vyšších úrovních růstem. Zdroj: xStation5