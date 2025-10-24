Silný index PMI z Německa, smíšené údaje z Francie. Euro roste 🔎

- Oživení německých údajů se zřetelným zlepšením v sektoru služeb.
- Mírné zlepšení nálady ve francouzském zpracovatelském průmyslu, ale výrazný pokles ve službách.
- EURUSD pokračuje v oživování.
Německý výrobní PMI (předběžný, říjen): 49,6 (očekávání: 49,5; předchozí: 49,5)
Německo PMI ve službách: 54,5 (očekávání: 51,0; předchozí: 51,5)
Francie: Index PMI ve zpracovatelském průmyslu (předběžný, říjen): 48,3 (očekávání: 48,2; předchozí: 48,2)
Francie PMI ve službách: 47,1 (očekávání: 48,7; předchozí: 48,5)
PMI v Německu: zřetelné zlepšení, ale rizika přetrvávají
Údaje německého indexu PMI ukazují nejrychlejší růst produkce za více než dva roky, přičemž rostou nové zakázky i nevyřízené objednávky ve výrobě i ve službách. To naznačuje silný začátek čtvrtého čtvrtletí a zrychlení hospodářského oživení. Zvláště pozitivní je nárůst zakázek a zaměstnanosti ve službách, ačkoli ve výrobě nadále dochází ke snižování počtu pracovních míst. Přetrvává nejistota v dodavatelském řetězci (zejména v oblasti polovodičů), která negativně ovlivňuje odvětví, jako je automobilový průmysl. Rostoucí náklady na pracovní sílu se nadále promítají do vyšších cen, ale firmám poskytujícím služby se daří část těchto nákladů přenášet na klienty.
Francouzský PMI: Další pokles, mírný optimismus na trhu práce
Francouzské ukazatele PMI byly slabé, přičemž říjnový bleskový kompozitní PMI poklesl na 46,8 bodu, tedy pevně do oblasti recese. Pokles produkce ve zpracovatelském průmyslu i ve službách ukazuje na široce založenou slabost poptávky. Podniky zůstávají ohledně výhledu opatrné, což odráží křehké globální prostředí a domácí politickou nejistotu. Pozitivní zprávou je, že odolnost trhu práce a zmírňující se cenové tlaky mohou ECB nabídnout určitou úlevu . Navzdory snahám o stimulaci prodeje prostřednictvím snižování cen, francouzská ekonomika nadále čelí delšímu období stagnace.
EURUSD pokračuje v mírném růstu
Při pohledu na měnový pár EURUSD pozorujeme v posledních třech seancích jasný pokus o růst, přičemž zájem o nákupy se projevuje kolem úrovně 1,1600. Americký dolar zůstává nejistý před rozhodnutím Fedu a v souvislosti s pokračujícími obavami z uzavření vlády. Přestože se americké výnosy vyšplhaly zpět nad 4 %, EURUSD stále vykazuje výraznou divergenci od TNOTE, což naznačuje, že americký dolar může být nadhodnocený.
BREAKING: SPA35 klesá kvůli nižšímu než očekávanému HDP ve Španělsku
BREAKING: USDSEK se propadl o 0,15 % kvůli nadprůměrným údajům o HDP ve Švédsku
Ranní komentář: Výsledky UPS, Paypal, růst Nokie, propouštění v Amazonu a růst prediction markets
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.