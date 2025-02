SoftBank a OpenAI spouští AI služby v Japonsku prostřednictvím společného podniku

SoftBank a OpenAI oznámily 50-50 společný podnik SB OpenAI Japan, který bude poskytovat AI služby firmám v Japonsku jako základ pro budoucí globální expanzi. Tento krok je součástí širší strategie SoftBank stát se lídrem v oblasti umělé inteligence​

Detaily společného podniku

SoftBank přidělí 1 000 zaměstnanců společnosti SB OpenAI Japan, kteří se zaměří na prodej a vývoj AI řešení pro japonské podniky. Společný podnik bude dceřinou společností SoftBank Corp., což zajistí přímou integraci AI technologií do ekosystému SoftBank​

V rámci iniciativy plánuje SoftBank investovat 3 miliardy dolarů ročně do technologií OpenAI a využívat AI modely napříč svými obchodními jednotkami​

Masayoshi Son o AI a budoucnosti AGI

CEO SoftBank Masayoshi Son předpovídá rychlý nástup umělé obecné inteligence (AGI), kdy AI dosáhne úrovně lidského myšlení. Tvrdí, že velké korporace, díky finančním zdrojům a rozsáhlým datovým sadám, budou klíčovými hráči při urychlení vývoje AI​.

Expanze SoftBank v oblasti AI

Toto oznámení přichází po závazku SoftBank a OpenAI investovat až 500 miliard dolarů do AI infrastruktury v USA, ve spolupráci s Oracle a MGX ze Spojených arabských emirátů. Navíc OpenAI jedná o 40miliardovém financování, kde by SoftBank mohla být jedním z hlavních investorů, což by ocenilo OpenAI na 300 miliard dolarů​

Dopad na trh a budoucí výhled

Zavedením AI služeb nejprve v Japonsku chce SB OpenAI Japan vytvořit škálovatelný model pro globální expanzi. Tento krok potvrzuje strategickou pozici SoftBank v oblasti AI a zdůrazňuje Japonsko jako klíčový trh pro rozvoj a implementaci AI technologií​