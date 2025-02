Společnost BASF zkoumá možnost uvedení divize zemědělských chemikálií na burzu

Podle zdrojů obeznámených se situací společnost BASF SE zkoumá možnost uvedení své divize zemědělských chemikálií na burzu a vyzvala banky, aby předložily návrhy na řízení nabídky. Tento krok je součástí širší strategické restrukturalizace německého výrobce chemikálií.

Společnost zvažuje Spojené státy i Německo jako potenciální místa pro primární veřejnou nabídku akcií (IPO) a v příštích týdnech může jmenovat finanční poradce, uvedly zdroje. Požádaly o zachování anonymity, protože jednání zůstávají neveřejná. Jeden ze zdrojů uvedl, že k uvedení na burzu by mohlo dojít již v příštím roce.

Agrochemická jednotka společnosti BASF vyrábí přípravky na ochranu rostlin, jako jsou herbicidy a fungicidy. Podle výzkumné zprávy společnosti Jefferies Financial Group Inc. by tato divize mohla být oceněna na přibližně 16,5 miliardy EUR (17,2 miliardy USD). Analytici z JPMorgan mezitím odhadli její hodnotu na přibližně 19,5 miliardy eur.

Diskuse stále probíhají a zatím nebylo dosaženo žádného konečného rozhodnutí, poznamenaly zdroje. Zástupce společnosti BASF se odmítl vyjádřit.

Vstupem na burzu v USA by se BASF zařadila po bok dalších evropských firem, jako je Titan Cement International SA, které se rozhodly pro hlubší kapitálové trhy v New Yorku, vyšší ocenění a širší investorskou základnu. Podobně švýcarská cementářská společnost Holcim Ltd. právě odděluje svůj severoamerický podnik a plánuje dvojí kótování ve Švýcarsku a v New Yorku.

Generální ředitel společnosti BASF Markus Kamieth, který nastoupil do funkce v dubnu 2024, vede společnost přes ekonomické problémy, včetně vysokých nákladů na energie a oslabené globální poptávky, zejména z Číny. V září Kamieth oznámil řadu strategických opatření, včetně přípravy divize zemědělských chemikálií na potenciální IPO a prodeje divize dekorativních barev společnosti v Brazílii.

Minulý měsíc navíc společnost BASF zveřejnila, že pravděpodobně nenaplní očekávání analytiků ohledně celoročního čistého zisku kvůli zvýšeným nákladům na restrukturalizaci a snížení hodnoty související s podnikáním v oblasti bateriových materiálů.