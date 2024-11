Společnost Nvidia hlásí další velmi dobré čtvrtletní výsledky. Bude boom umělé inteligence ještě větší?

Přestože čtvrtletní výsledky společnosti Nvidia byly rekordní a překonaly očekávání Wall Street, euforii na akciovém trhu nepřinesly. Akcie v první reakci zlevnily téměř o 5 % a hodinu po zveřejnění, poté co se trh stabilizoval, byly o 2 % níže. Zítřejší reakce trhu při otevření je však stále těžko předvídatelná, zdá se, že investoři dnes hledí do budoucnosti s určitou (možná neopodstatněnou) nejistotou, sledujíce prognózy rekordního růstu společnosti a komentáře k rostoucím vyhlídkám podnikání v oblasti umělé inteligence.

Nvidia vykázala tržby ve výši 35,1 miliardy USD oproti odhadům 32,8 miliardy USD a zisk na akcii ve výši 0,78 USD, zatímco Wall Street očekávala 0,74 USD. V aktuálním čtvrtletí však již odhaduje, že tržby určitě přesáhnou 37 miliard dolarů. Jedno je jisté: investice do infrastruktury umělé inteligence budou pokračovat a zpráva společnosti Nvidia ukázala, že investice do umělé inteligence zvyšuje stále více společností. Mluvíme o společnostech, jako je Accenture, ale také Foxconn, Lenovo, Toyota a indická Reliance Industries.

To však neznamená, že kapitalizace společnosti Nvidia poroste donekonečna. Největší překážkou pro společnost se zde zdá být zpomalení globální ekonomiky (které jsme zatím nezaznamenali, alespoň ne u jejích klíčových obchodních partnerů, jako je Microsoft, Meta nebo Google) nebo konflikt o Tchaj-wan. Je třeba přiznat, že obě tyto vyhlídky jsou pro dnešní trh abstrakcí. Budoucnost ukáže, zda byl trh příliš krátkozraký.

V současné době Nvidia diverzifikuje své podnikání z datových center na herní, automobilový a průmyslový průmysl a všechny její obchodní segmenty zaznamenaly růst, a to jak čtvrtletní, tak meziroční. Tržby meziročně vzrostly o 94 %, tržby v segmentu datových center o 112 % a čistý zisk o 111 %. Tato čísla hovoří sama za sebe.

Při pohledu na dynamiku růstu si společnost ještě nějakou dobu udrží dostatečnou cenovou sílu. Její konkurenti se vlastně ještě neprobudili z technologického spánku. Nvidia také uklidnila trh prohlášením, že dodávky čipů Blackwell AI začnou ve 4. čtvrtletí letošního roku a v příštím roce se zrychlí. Naznačila však, že jejich dodávky by mohly být omezené kvůli problémům s designem, čímž ponechala trhům prostor pro spekulace „jak moc“, protože by to přirozeně mohlo vést k určité stagnaci prodejní dynamiky.

Zákazníci by mohli čekat déle a počkat, až jim Nvidia bude schopna nabídnout modernější a výkonnější GPU. Nevíme také, za jakých ekonomických okolností by byla schopna uspokojivě škálovat jejich výrobu. Na druhou stranu je společnost přesvědčena, že poptávka po Blackwellu bude do roku 2025 růst a převýší dostupnou nabídku. Kromě toho je výhled optimistický, pokud jde o obchodní vyhlídky na průmyslovém trhu (IoT), 5G, robotiku nebo kvantovou výpočetní techniku

To naznačuje, že společnost úspěšně „ponese náklady“ a možná i zvýší ceny GPU. Závěrem lze říci, že akcie Nvidie jsou drahé, ale společnost „velí“ a opět dokazuje, že je lídrem býčího trhu s umělou inteligencí. Těžko si dnes představit, že tento trend bude pokračovat bez zhodnocení jejích akcií..... Tak abstraktní jev však akciový trh ve své historii již nezažil. Jedno je však jisté. Nvidia bude stejně silná jako její největší zákazníci a oči investorů se budou upírat k největším společnostem ze Silicon Valley. Pokud jde o současnost, fundamenty jsou stále velmi silné.

Eryk Szmyd XTB Analytik finančních trhů