Společnost TSMC představí své výsledky ve čtvrtek. Očekáváme další rekordní výsledky?

Již ve čtvrtek 16. ledna před otevřením trhu v Evropě zveřejní tchajwanský gigant v oblasti výroby polovodičů, společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), své finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2024. Analytici očekávají největší nárůst zisku od roku 2022, a to díky silné poptávce po systémech souvisejících s umělou inteligencí. Nejnovější údaje o prosincových tržbách naznačují další zrychlení tohoto trendu v roce 2025.

Klíčová očekávání:

Zisk na akcii (EPS): Očekává se 2,20-2,22 USD (prognózy naznačují 51% meziroční nárůst).

Tržby: 25,92 miliardy USD (prognóza společnosti TSMC je 26,1-26,9 miliardy USD, aktuální údaje založené na měsíčních údajích o tržbách ukazují na 26,3 miliardy USD).

Růst čistého příjmu: Přibližně 55 % meziroční růst (průměrný růst podle analytiků Wall Street).

Očekávání v tchajwanské měně:

Tržby za 4. čtvrtletí 2024: NT$ (26,3 mld. USD), což odpovídá prognózám společnosti TSMC (835-861 mld. NT$) a představuje meziroční nárůst o přibližně 39 %.

Tržby za rok 2024: 1,5 mld: 2,894 bilionu NT$ (87,4 miliardy USD), což představuje meziroční nárůst o 33,9 % - nejvyšší výsledek od debutu společnosti na burze

Odhadovaný čistý zisk za 4. čtvrtletí (konsenzus agentury Bloomberg): NT$369,84 mld.

Odhadovaná hrubá marže: 58,5

Odhadovaná provozní marže: 58,5 %, tj: 48.1%

Očekávání ohledně budoucích výhledů:

Odhadované tržby za 1. čtvrtletí: 24,43 miliardy USD.

Odhadovaná hrubá marže za 1. čtvrtletí: 56,9 %.

Odhadovaná provozní marže za 1. čtvrtletí: 46,4 %.

Odhadované kapitálové výdaje na letošní rok: 35,14 miliardy USD.

Očekávaný zisk na akcii v roce 2025: 9,05 USD, což znamená meziroční nárůst o 29 %.

Ve třetím čtvrtletí společnost vykázala rekordní výsledky v oblasti tržeb a zisku a výrazně zvýšila marže. Zároveň společnost stále představuje relativně nízké ocenění z pohledu poměrových ukazatelů. Zdroj: ČSOB, s. r. o: Bloomberg Finance LP, XTB

Co hovoří ve prospěch zveřejnění silné zprávy?

Silná a zrychlující se poptávka po systémech souvisejících s umělou inteligencí: Údaje o prosincových prodejích, které vykazují 58% meziroční nárůst, naznačují další dynamický růst v tomto segmentu a potvrzují, že TSMC je hlavním příjemcem tohoto trendu. Segment vysoce výkonných počítačů (HPC) zůstává pro společnost TSMC silným motorem růstu.

Splnění prognóz prodeje ve 4. čtvrtletí: Zveřejněné údaje potvrzují, že společnost TSMC dosáhla svých plánovaných cílů.

Pozitivní trendy v oblasti zisku: Společnost TSMC pravidelně překonává očekávání analytiků ohledně zisku.

Relativně nízké ocenění ve srovnání s konkurencí: Poměr P/E (prognóza pro rok 2025) je u společnosti TSMC 23x, což je méně než u společností Nvidia (31x) a ASML (30x) a srovnatelné s AMD (23x). To v kombinaci s vyhlídkami na růst činí z TSMC poměrně atraktivní společnost.

Potenciální problémy:

Krátkodobé překážky v polovodičovém průmyslu: Analytici Needhamu poukazují na zpomalení v automobilovém a průmyslovém sektoru, tlak na ceny pamětí a slabou spotřebitelskou poptávku.

Tlak na marže ze strany starších technologií: Bloomberg Intelligence poukazuje na možný tlak na marže v důsledku slabší poptávky po starších polovodičích.

Trumpovo prezidentství: Trump možná bude chtít zavést obchodní cla i na Tchaj-wan. Kromě toho se mohou zhoršit vztahy s Čínou. Nízké ocenění poměru, ačkoli je atraktivní, proto může obsahovat i rizika spojená s geopolitikou.

Klíčové otázky, které je třeba sledovat během výsledkové konference:

Vyhlídky na budování výrobních kapacit a příjmů z pokročilých obalů CoWoS: Ty poskytnou přehled o očekávané poptávce po čipech s umělou inteligencí v příštích 12-18 měsících.

Pokrok v zahájení provozu továrny v Arizoně: Klíčové pro uspokojení potřeb společností Apple, Nvidia a dalších firem v USA v oblasti výroby čipů. To bude do značné míry schopno zmírnit rizika spojená s napětím s Čínou a potenciálními novými cly.

Plány kapitálových výdajů na rok 2025: Ty budou signálem důvěry společnosti TSMC v poptávku po technologii nové generace N2.

Společnost TSMC je největším hráčem na trhu polovodičů na světě. Zdroj: TSMC, s. r. o: TSMC

Společnost TSMC s největší pravděpodobností vstoupí do roku 2025 se silnou dynamikou a vzhledem k dalšímu rozvoji umělé inteligence se její produkty budou těšit rostoucí poptávce. Společnost se podílí na více než 60 % světového trhu s polovodiči a představuje nejpokročilejší výrobky, které dodává společnostem, jako jsou Nvidia a Apple. Zároveň však existují rizika spojená s Čínou a obchodními cly, i když vybudováním továrny v USA může být část tohoto rizika neutralizována, takže informace o tom budou pod drobnohledem investorů.

Od zveřejnění výsledků za 4. čtvrtletí 2023 vzrostly akcie TSMC o více než 80 %. Pokud se však blíže podíváme na návratnost za jeden rok (tj. před zveřejněním výše uvedených výsledků), akcie vzrostly o více než 100 %. To znamená, že překvapení za loňské výsledky bylo velmi silné, což se od společnosti TSMC očekává i nyní. Za stejnou dobu vzrostly akcie společnosti Nvidia o 137 %. Akcie společnosti TSMC dnes při obchodování na newyorské burze posilují o 1,7 %. Pokud společnost splní nebo překoná očekávání, je možný podobný cenový skok jako loni, což by otevřelo akciím nová maxima nad 220 USD za akcii. Na druhou stranu implikovaná volatilita také naznačuje, že v případě zklamání by akcie mohly klesnout pod 190 USD za akcii, což by znamenalo nejnižší úrovně od začátku prosince 2024. Zdroj: xStation5