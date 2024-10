🗽Spotřebitelské půjčky v USA rostou rekordním tempem od konce roku 2022💵Jak se budou vyvíjet americké státní dluhopisy?

Podle včera zveřejněných údajů Federálního rezervního systému (v pondělí 9. září) celkový objem nesplacených spotřebitelských úvěrů v USA vzrostl v červenci oproti červnu o 25,5 miliardy dolarů. Výsledek překonal všechny prognózy analytiků Bloombergu a ukázal se být nejvyšší od konce roku 2022. Očekávání naznačovala nárůst o 2 miliardy USD oproti předchozímu údaji 8,93 miliardy USD (revidováno směrem dolů na 5,23 miliardy USD). Celkové spotřebitelské úvěry v USA vzrostly v červenci meziročně o 6 % na 5,093 miliardy USD.

Podíl nesplacených půjček na auto, v prodlení alespoň 30 dní, byl nejvyšší od roku 2010. Podíl nových nesplácených kreditních karet vzrostl na 9,05 %, což je nová nejvyšší úroveň za téměř 12 let.

Revolvingový dluh, včetně kreditních karet, vzrostl meziměsíčně o 10,6 miliardy USD; to byla nejvyšší hodnota za pět měsíců. Neobnovitelné půjčky (půjčky na auta/studentské půjčky) vzrostly za více než rok o 14,8 miliardy USD.

Nedávné zvýšení dluhu přispělo k největšímu nárůstu maloobchodních tržeb od začátku roku 2023. To zahrnovalo především nárůst nákupů vozidel.

Rostoucí procento nesplacených úvěrů z kreditních karet a poptávka po dluhu s vysokým úrokem spolu s téměř několikaletými minimy míry úspor amerických domácností by mohly znamenat rostoucí tlak na snížení dynamiky spotřebitelských výdajů. Úrokové sazby Fedu, i když je pravděpodobné, že od září klesnou, bude trvat mnoho čtvrtletí, než začnou mít významný dopad na rozpočty domácností Američanů, které nejprve „zasáhla“ vysoká inflace a nyní, kdy míra úspor klesá. , pravděpodobně začnou tížit úrokové sazby. V současné době je procento spotřebitelů v prodlení stále relativně nízké na 3,2 % (zpráva newyorského Fedu ze srpna), ale základní projekce naznačují nárůst z těchto úrovní.

Americké státní dluhopisy(W1)

Futures na americké 10leté dluhopisy nedávno vzrostly z úrovní, které nebyly zaznamenány od roku 2005; návrat nad 120 by poskytl střednědobé potvrzení změny trendu. Aktuálně jsou výnosy 10letých státních dluhopisů USA na 3,71 %; jejich pokles přirozeně podpořil zisky amerických státních dluhopisů; další „recesní“ obavy ohledně dynamiky zámořské ekonomiky spolu se začátkem cyklu uvolňování měnové politiky by mohly poskytnout více paliva pro býky, zatímco překvapení na straně inflace, robustnější údaje a možné oživení cen ropy ze současných přeprodaných úrovní by mohly vyvinout nový tlak směrem dolů.

Zdroj: xStation5

Zdroj: Federal Reserve, Bloomberg Finance L.P.