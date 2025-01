Tankery LNG mění kurz do Evropy kvůli nízkým zásobám plynu

Tankery se zkapalněným zemním plynem (LNG) mění kurzy a směřují do Evropy, aby využily vysokých cen způsobených přerušením dodávek ruského plynu přes Ukrajinu. Podle analytické společnosti ICIS minimálně sedm amerických tankerů v lednu změnilo směr z Asie nebo Kolumbie do evropských přístavů.

Evropský trh s plynem ovlivňuje válka na Ukrajině a chladné počasí, které urychluje čerpání zásob. Zásoby plynu v EU byly 59% plné, což je o 15 % méně než loni touto dobou. Regionální ceny TTF futures dosáhly 50 eur za megawatthodinu, blízko nejvyšších hodnot od října 2023.

Podle Spark Commodities mohou dodávky do Evropy přinést až o 5,3 milionu dolarů vyšší zisky na každé nákladní lodi oproti Asii, kde jsou ceny nižší. Některé tankery míří do Turecka a Řecka, odkud plyn putuje potrubím do jihovýchodní Evropy, nejvíce zasažené přerušením ukrajinského tranzitu.

Mezinárodní energetická agentura očekává, že nižší dodávky ruského plynu zvýší evropskou poptávku po LNG o 15 %. Pokud budou zásoby během zimy vyčerpány, ceny plynu by mohly v létě výrazně vzrůst kvůli nutnosti doplňování. Výzvy pro evropskou energetiku tak přetrvávají i do budoucna.