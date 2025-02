Tarify zvýší ceny automobilů o 3000 dolarů a ohrozí automobilový průmysl

Očekává se, že nová cla prezidenta Donalda Trumpa na dovoz z Kanady a Mexika naruší severoamerickou automobilovou výrobu a ještě více zvýší ceny vozidel. Pětadvacetiprocentní cla, která mají vstoupit v platnost v úterý ve 12:01, ovlivní obchod v hodnotě téměř 250 miliard dolarů, což významně ovlivní výrobce.

Trump cla zdůvodnil jako reakci na obchodní deficit a obavy o bezpečnost hranic. Náhlé zavedení ponechává výrobcům automobilů méně než 48 hodin na přizpůsobení. „Automobilový sektor se do týdne uzavře,“ varoval Flavio Volpe, prezident kanadské Asociace výrobců automobilových dílů. „Při 25 % není v našem oboru ziskový ani zdaleka nikdo.“

Masivní dopady na náklady spotřebitelů a průmyslu

Výzkum společnosti AlixPartners odhaduje, že cla zvýší náklady v automobilovém průmyslu o 60 miliard dolarů, z čehož se očekává, že velká část bude přenesena na spotřebitele. Průměrná cena nového automobilu v USA by se mohla zvýšit přibližně o 3 000 USD, což by zhoršilo problémy s dostupností na trhu, kde jsou ceny již nyní rekordně vysoké.

Někteří výrobci v Mexiku se pokusili zmírnit dopad preventivním dovozem většího množství vozidel a komponentů. Guillermo Rosales, prezident Mexické asociace automobilových distributorů (AMDA), však upozornil, že schopnost průmyslu absorbovat tyto náklady je omezená. „Vše závisí na tom, jaký kurz v této věci Trumpova administrativa zvolí,“ poznamenal.

Dopady v celé Severní Americe

Cla ohrožují tisíce pracovních míst v automobilových centrech, jako jsou Windsor v Ontariu a Detroit v Michiganu, a také ve výrobních centrech v Mexiku.

„Mluvíme o ztrátě tisíců a tisíců pracovních míst,“ řekl John D'Agnolo, předseda místní odborové organizace v továrně na motory společnosti Ford Motor Co. ve Windsoru.

Ontarijský premiér Doug Ford varoval, že by mohlo být ohroženo více než 500 000 kanadských pracovních míst, z nichž mnohé jsou v automobilovém průmyslu.

Cla by mohla mít dopad i na dodavatelské řetězce, protože automobilové komponenty často před konečnou montáží několikrát překračují hranice Severní Ameriky. Někteří dodavatelé dílů, například severoamerická divize společnosti Continental AG, se ptají, jak budou náklady absorbovány. „Otázkou je, kdo cenu absorbuje. Jsme schopni tuto cenu absorbovat, nebo se přesune na koncového spotřebitele?“ ptá se generální ředitel Aruna Anand.

Výrobci automobilů se připravují na narušení dodavatelského řetězce

Od doby, kdy během svého prvního funkčního období znovu vyjednal severoamerickou obchodní dohodu, se Trump vyhýbal uvalení cel na obchod s automobily. Nejnovější cla však tuto dohodu, která měla být příští rok přezkoumána, ruší.

Automobilky jako General Motors (GM) a Tesla již vyhodnocují, jak nejlépe reagovat:

GM před zavedením cel snižuje zásoby v Kanadě a Mexiku a finanční ředitel Paul Jacobson minulý týden potvrdil, že společnost urychluje dodávky předtím, než nová cla vstoupí v platnost.

Společnost Tesla a menší dodavatelé, jako například Laval Tool v Kanadě, očekávají prudké zvýšení nákladů v důsledku cel na ocel a díly.

Kanada a Mexiko zvažují odvetná opatření

Mexičtí představitelé bagatelizují obavy, že jejich země slouží jako „zadní vrátka“ pro čínské automobilové součástky do USA, a poukazují na to, že méně než 3 % součástek v Mexiku pochází z Číny. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová přesto přislíbila odvetná opatření proti americkým clům, včetně nových poplatků na americký vývoz.

Kanada mezitím přislíbila 25% cla na americké zboží v hodnotě 155 miliard kanadských dolarů (106 miliard Kč). Vláda odstupujícího premiéra Justina Trudeaua nadále prosazuje zvýšení investic do výroby elektromobilů, k čemuž přilákala závazky velkých výrobců automobilů, jako jsou Honda a Volkswagen.

Reakce amerického průmyslu a budoucí nejistota

Odborníci z průmyslu varují, že přesun výroby vozidel plně do USA, jak si to představuje Trump, by byl pomalý a nákladný proces. „Přenastavení dodavatelských řetězců a vytvoření nových pracovních míst by mohlo trvat roky,“ upozorňují analytici.

Generální ředitelka GM Mary Barra 28. ledna sdělila analytikům, že společnost aktivně pracuje na minimalizaci krátkodobých narušení. "Mnohá z těchto opatření jsou bez nákladů nebo s nízkými náklady. Co však neuděláme, je vynakládání velkého množství kapitálu bez jasného vyjasnění."

Ford a další automobilky zvažují okamžité omezení výroby, aby se vyhnuly nadbytečným zásobám zdaněným v rámci cel.

Michael Robinet, viceprezident pro prognostickou strategii společnosti S&P Global Mobility, předpověděl, že automobilky budou nuceny pozastavit výrobu v reakci na vyšší náklady. „Výrobci automobilů a dodavatelé by pozastavili výrobu produktů s vysokými cly,“ uvedl. „Očekáváme, že výroba a prodeje poklesnou.“

Automobilový průmysl nyní čelí jednomu z nejvýznamnějších narušení v nedávné historii, protože eskalace obchodního napětí a nová cla nutí výrobce, dodavatele i spotřebitele k obtížným rozhodnutím.