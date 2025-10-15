Drahé kovy na rekordních hodnotách: Zlato a stříbro září, protože Fed ukončuje cyklus zpřísňování

Zlato překonalo hranici 4 200 USD za unci a stříbro se blíží k 52 USD, poháněno oznámením Jeroma Powella, které signalizuje konec programu snižování bilance Fedu (Quantitative Tightening) a značí začátek nového cyklu měnové expanze.
Likvidita v americkém finančním systému vysychá, přičemž Reverse Repo Facility Fedu je téměř vyčerpána – což nutí centrální banku zvrátit zpřísňovací kurz a znovu začít pumpovat hotovost do trhů.
Investoři se obracejí k nedostatkovým aktivům, jako jsou zlato, stříbro a bitcoin, v reakci na znehodnocování fiat měn a rostoucí politickou a fiskální nejistotu v USA, Evropě i Asii.
Hlavní rizika pro tento růst zahrnují:
-
Možné přehodnocení politiky Fedu
-
Růst cen ropy
-
Zvýšené zajišťování ze strany producentů
-
Zpomalení nákupů zlata centrálními bankami
-
Posilování jüanu a jenu, které by mohlo oslabit poptávku po zlatě v Asii
Drahé kovy dnes opět vykazují silné zisky. Zlato překonalo hranici 4 200 USD za unci, zatímco stříbro se blíží k 52 USD.
Znehodnocování fiat měn pokračuje a aktiva s omezenou nabídkou opět přitahují silný zájem investorů.
Ale co se přes noc stalo, že tyto nové rekordy vůbec nastaly?
Jerome Powell oznamuje nové stimulační opatření
Během pandemie v letech 2020–21 Federální rezervní systém zdvojnásobil svou bilanci z 4,5 bilionu na 9 bilionů USD, což přispělo k nejvyšší inflaci od 70. let. Snadno dostupné peníze přehřály ekonomiku – a zvýšily životní náklady od potravin po bydlení.
V červnu 2022 začal Fed bilanci snižovat – tedy stahovat likviditu z trhu. Teoreticky by nižší likvidita měla tlačit ceny aktiv dolů, ale to se zatím nestalo.
Včera šéf Fedu Jerome Powell naznačil konec tohoto programu snižování bilance, známého jako Quantitative Tightening (QT), kdy centrální banka prodává aktiva nebo nechává splatné dluhopisy vypršet – čímž stahuje hotovost z oběhu.
Nejprve přišly škrty sazeb – nyní i konec QT. Vše nasvědčuje tomu, že začíná nový cyklus měnové expanze.
Proč právě teď?
Finančnímu systému dochází likvidita. Rezerva Fedu – tzv. Reverse Repo Facility – klesla z 2,5 bilionu na méně než 5 miliard USD.
V tomto systému si Fed půjčuje hotovost od bank a fondů výměnou za státní dluhopisy, které později odkoupí zpět – de facto parkování přebytečné likvidity.
Když je v oběhu příliš mnoho peněz, Fed je „zaparkuje“. Když ale chce podpořit trh, „parkoviště zavře“ a peníze se vrací do systému.
Dnes už není co parkovat. A když peníze chybí, úvěry se zastaví. Fed to ví – bez likvidity se systém zhroutí. Stejně jako v roce 2008. Proto budou znovu tisknout.
Dopad na trhy
Politická a fiskální nejistota v USA, Francii a Japonsku vytváří tlak na měny. Investoři se zajišťují proti dolaru, euru a jenu přes zlato a stříbro.
Pokud už byly trhy na rekordních úrovních, včetně zlata, stříbra a bitcoinu, pak tyto nové události naznačují, že další krok je jen jeden: nová historická maxima.
Hlavními faktory tohoto obratu jsou deficitní výdaje, snižování sazeb a obavy ze stagflace, ale je tu i další katalyzátor – rekordní investice do AI a začínající „AI válka“ mezi USA a Čínou.
USA budou tisknout více peněz a navyšovat schodky s jediným cílem – vyhrát AI revoluci.
Zlato a stříbro tak nejsou jen hodnotnější – víra ve fiat měny se hroutí. Pokud všechna aktiva rostou zároveň, nejde už o býčí trh – ale o systémový posun.
Zlato a stříbro těží z:
-
Rostoucí likvidity
-
Klesající důvěry v fiat měny
-
Sílící poptávky po „tvrdých aktivech“
Přesto je vhodné sledovat rizika, která by mohla tento růst zbrzdit:
Hlavní rizika pro růst drahých kovů:
-
Nový cyklus zpřísnění měnové politiky Fedu
-
Historicky nejúčinnější nástroj pro ukončení býčího trhu s drahými kovy
-
Aktuálně ale Fed směřuje k uvolnění – konec QT + snižování sazeb → více likvidity
-
-
Růst cen ropy
-
Zvyšuje náklady a odčerpává likviditu
-
Zatím je však ropa pod tlakem kvůli obchodním napětím a obavám ze zpomalení
-
-
Nárůst nabídky nebo forwardové prodeje ze strany producentů
-
Zlato za více než 4 000 USD přináší rekordní marže
-
Po letech podinvestovanosti ale většina těžařů nedokáže produkci rychle navýšit
-
-
Zpomalení nákupů centrálními bankami
-
Banky jsou nyní největšími institucionálními kupci zlata
-
Tento trend může oslabit, pokud deficit USA dále poklesne – tím se sníží motivace držet zlato
-
-
Posílení čínského jüanu
-
Jüan je výrazně podhodnocený – Čína udržuje nízké sazby
-
Dnes ráno Čínská lidová banka stanovila kurz na 7,0995 za dolar, čímž naznačila ochotu jüan posílit
-
Pokud by jüan dlouhodobě posiloval, mohla by klesnout poptávka Číňanů po fyzickém zlatě
-
