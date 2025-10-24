Technická analýza: NZD/CAD zpomaluje pád, přichází korekce?

-
NZD/CAD vykazuje známky vyčerpání prodejního tlaku a bullish divergenci na RSI, která může předznamenat krátkodobou korekci.
Klíčová rezistence 0,8100–0,8150 tvoří konfluenci supply zóny, Fibo 0.382–0.5 a SMA 200, což z ní činí důležitý bod pro potenciální obrat.
Dokud se cena neudrží nad 0,8270–0,8320, zůstává hlavní scénář bearish, s možností návratu k 0,7970–0,7860.
Měnový pár NZD/CAD se po silném poklesu z konce září nachází v období konsolidace, kdy se trh snaží stabilizovat po Break of Structure (BOS), který potvrdil přechod do střednědobé medvědí struktury. Cena se aktuálně drží kolem 0,8050, kde se vytváří rovnováha mezi kupci a prodejci. Na denním grafu (D1) je zřetelně patrné, že po prudkém propadu trh začíná vykazovat známky vyčerpání prodejního tlaku – konkrétně se zde objevuje bullish divergence na RSI, která často předchází změně krátkodobého momenta a může indikovat náběh na korekční růst.
Strukturálně se od léta nacházíme v medvědím trhu. Nicméně na grafu je patrné. že nastává pullback. Jako první silná oblast možné reakce se nachází na úrovni 0,8100 - 0,8150. Zde se kromě kvalitní supply zóny, která zapříčinila impulzivní pohyb dolů, nachází také 0.382 a 0.5 fibonacciho úrovně. Tato konfluence z ní činí technicky velmi významnou oblast, kde lze očekávat zvýšenou aktivitu prodejců. Jako případná druhá zóna odporu můžeme považovat místo nad tímto supply levelem. Nachází se tu totiž Balance Price Range (BPR) společně s 0.618 a 0.66 Fibonacciho retracementem. Jako třešničku na dortu tu navíc máme klouzavý průměr SMA 200. Tato konfluence vytváří silnou dynamickou rezistenci. Proražení nad tyto úrovně by mohlo být potvrzením krátkodobé změny trendu a cílit na oblast 0,8270–0,8320, kde leží hranice předchozí likvidity společně se supply levelem z června.
Naopak, pokud cena nedokáže udělat dostatečný pullback do výše zmíněných zón, tak se očekává pokračující pohyb směrem dolů. První významná podpůrná zóna leží kolem 0,8000, což je zároveň hranice posledního lokálního dna a psychologická hladina. Její prolomení by mohlo otevřít prostor pro pokračování poklesu směrem k 0,7970–0,7860, kde se nachází silný demand level, který se vytvořil začátkem dubna. Tato zóna je dlouhodobě sledována institucionálními obchodníky, jelikož z ní dříve došlo k výraznému býčímu impulsu.
RSI se aktuálně pohybuje kolem hodnoty 47, což potvrzuje neutrální tržní sentiment. Divergence mezi cenovým vývojem a indikátorem však naznačuje zpomalování výprodejního tlaku – momentum medvědů slábne, zatímco kupci začínají na nižších úrovních postupně vstupovat do trhu. Pokud by RSI dokázalo prorazit hranici 50 bodů, šlo by o první signál obnovení nákupního momenta.
Z hlediska celkové struktury trh zatím nevyslal jednoznačný signál obratu, ale technické indikace naznačují možnost krátkodobé korekce. Klíčovým faktorem bude reakce na zónu 0,8100–0,8155, kde se rozhodne, zda trh zahájí hlubší pullback, nebo medvědi opět převezmou kontrolu. Dokud se cena neudrží nad 0,8270–0,8320, zůstává hlavní scénář bearish s potenciálem návratu k nižším úrovním.
Graf: NZD/CAD (D1)
