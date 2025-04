Tesla zveřejnila výsledky za 1. čtvrtletí 2025; čistý zisk meziročně klesl o -71 % 🔎📌

Příjmy: 19,3 mld USD, -9 % meziročně (hlavně díky nižšímu objemu modelu Y a pokračující cenové pobídce)

19,3 mld USD, -9 % meziročně (hlavně díky nižšímu objemu modelu Y a pokračující cenové pobídce) Zisk na akcii (GAAP): 0,12 USD (-71 % meziročně); zisk na akcii (non-GAAP): 0,27 USD (-40 %)

0,12 USD (-71 % meziročně); zisk na akcii (non-GAAP): 0,27 USD (-40 %) Provozní zisk: 0,4 mld USD; provozní marže: 2,1 % (-343 bp meziročně), protože tlak ceny a mixu a výdaje na výzkum a vývoj v oblasti umělé inteligence kompenzují nižší náklady na suroviny

Akcie Tesla (TSLA.US) v odpoledním obchodování posilují o 0,50 %, a to i přes horší meziroční výsledky. Naděje investorů však podporuje optimistický výhled společnosti.

Zpráva společnosti Tesla za první čtvrtletí ukázala záměrné přenastavení ziskovosti v rámci přípravy na další produktový cyklus. Tržby meziročně klesly o 9 % na 19,3 miliardy USD, zisk na akcii podle GAAP se snížil na 0,12 USD a provozní marže se smrskla na 2,1 %. Výsledky byly způsobeny nižšími objemy modelu Y a pokračujícími cenovými slevami, které nakonec převážily nad úsporami materiálu. Pozitivní je, že se cash flow vrátilo do kladných hodnot (0,7 mld. USD). Likvidita společnosti je nyní na rekordní úrovni (+37 mld. USD) před plánovaným uvedením na trh v následujících měsících.

Klíčové katalyzátory: Pilotní projekt Robotaxi v červnu 2025, schválení FSD v Evropě a uvedení levnějších vozidel na trh v 1. pololetí 2025.

Konkurenční tlaky na trhu s elektromobily se odrážejí ve výsledcích technologického giganta. Tržby z automobilového průmyslu aktuálně klesly o 20 %, zatímco segment výroby a skladování energie získal na významu, když meziročně vzrostl o 67 % na 2,7 mld.

Energie a AI nabývají na důležitosti: tržby z úložišť +67 % a rostoucí marže ukazují na druhý motor zisku Tesly, i když velké výdaje na AI v současné době zatěžují SG&A/R&D.

Nasazené úložiště energie: 10,4 GWh (↑ 154 % meziročně) – čtvrtý po sobě jdoucí rekord TTM.

Výroba vozidel: 362 615 kusů (-16 % meziročně)

Dodávky: 336 681 jednotek (-13 % meziročně); Model 3/Y = 96 % z celkového počtu.

Síť Supercharger: 67 316 nabíjecích bodů (+17 % meziročně).

Dodávky vozidel klesly o 13 % na 337 tisíc kusů. Naděje investorů však rozhodně podporuje vize technologie FSD a Robotaxi. FSD (Supervised) již funguje v Číně a kumulativní nájezd vozového parku přesáhl 4 mld. mil. km.

Jako kuriozitu Tesla uvedla, že nové kybernáklaďáky autonomně sjíždějí z linky do logistických skladů v USA. Mezitím má Robotaxi „Cybercab“ vstoupit do sériové výroby v roce 2026, přičemž pilotní provoz v Austinu proběhne do června 2025.

Dopad cel na podnikání společnosti Tesla

Management poznamenal, že výhled na rok 2025 přehodnotí ve druhém čtvrtletí, jakmile vykrystalizuje nová realita obchodní politiky USA. Zda se provozní marže v roce 25 vrátí do středně-jednociferného pásma, bude záviset na oživení objemu Modelu Y, vývoji cel a tempu zavádění energetických zařízení.

Vedení společnosti zároveň potvrdilo, že nové, levnější modely zůstávají v plánu pro první pololetí roku 2025. Tesla rovněž plánuje od příštího roku nasadit do výroby ve svých továrnách roboty Optimus. Celkově zůstává vedení společnosti optimistické, pokud jde o vyhlídky společnosti a nadcházející uvedení produktů na trh.

Zdroj: xStation 5