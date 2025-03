TotalEnergies čeká na rozhodnutí o americké půjčce

Společnost TotalEnergies SE čeká na rozhodnutí ohledně financování svého projektu zkapalněného zemního plynu (LNG) v Mosambiku, které by mělo padnout ve čtvrtek. Klíčovou roli hraje americká Export-Import Bank (US Exim), která má schválit půjčku ve výši 4,7 miliardy USD. Projekt, jehož hodnota dosahuje 20 miliard USD, byl pozastaven před čtyřmi lety kvůli útokům militantních skupin napojených na Islámský stát.

Nová administrativa a obnovení financování

Půjčka byla původně schválena v roce 2019 během prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa. Po dlouhé pauze je nyní nutné opětovné schválení. Trump v posledních dvou týdnech jmenoval několik nových členů do vedení US Exim, včetně Bryce McFerrana, bývalého obchodníka s komoditami, který zahájil svou kariéru v Morgan Stanley.

Klíčové jednání

Schválení změn financování mosambického LNG je jedním ze dvou bodů na programu uzavřeného zasedání rady US Exim 13. března. Podle generálního ředitele TotalEnergies Patricka Pouyanne bude zásadním bodem jednání prodloužení termínu dokončení projektu do roku 2030.

Význam projektu pro Mosambik

Zajištění financování je klíčové nejen pro TotalEnergies, ale i pro Mosambik, který čeká na ekonomickou transformaci spojenou s LNG projektem. Kromě americké půjčky se stále čeká na schválení financování od exportních kreditních agentur z Velké Británie a Nizozemska.

Bezpečnost a provoz projektu

Pouyanne zdůraznil, že bezpečnost pracovníků je klíčová pro obnovení projektu. I přesto, že byly v přípravě kroky k obnovení prací, jako například stavba dočasného kempu pro 9 500 pracovníků, tyto aktivity byly v únoru opět zastaveny.

Budoucnost LNG projektu

Navzdory všem výzvám je Pouyanne optimistický a věří, že projekt získá všechna potřebná schválení. Zdůraznil, že více než 40 % kontraktů bylo přiděleno americkým společnostem a dodavatelům, což posiluje šance na schválení financování.



Graf TTE.US (H1)

Dlouhodobý trend na grafu ukazuje období růstu, následované výrazným poklesem a následným obrácením zpět k růstu. Pokles byl doprovázen křížením EMA 50 (oranžová křivka) pod SMA 200 (modrá křivka), což je často považováno za medvědí signál. Nedávno však došlo k obratu, EMA 50 překřížila SMA 200 zespoda nahoru, což je považováno za býčí signál. Ceně akcií se povedlo prorazit nad SMA 200.

Williams %R aktuálně ukazuje hodnotu -54, což naznačuje, že cena není ani v překoupené, ani v přeprodané zóně. RSI se pohybuje kolem 51,8, což potvrzuje neutrální stav trhu bez výrazné dominance býků nebo medvědů.

Celkově lze říci, že cena akcií TotalEnergies se nachází v procesu zotavení po předchozím poklesu. Pokud se EMA 50 udrží nad SMA 200 a cena bude nadále růst, může to potvrdit pokračování býčího trendu. Naopak, pokud by došlo k poklesu pod tyto úrovně, může se trh vrátit do medvědí fáze.

Zdroj: xStation5