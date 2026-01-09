Tři trhy, které je příští týden potřeba sledovat (09.01.2026)

Nový rok na finančních trzích začal přívalem klíčových makroekonomických údajů a startem další výsledkové sezóny na Wall Street. Po nejnovější zprávě z amerického trhu práce se pozornost investorů přesouvá k nadcházejícím údajům o inflaci. Vzhledem k tomu, že tento týden přijdou první významné výsledky firem, zaměří se trh především na tři klíčová aktiva: EURUSD, US500 a STŘÍBRO.
EURUSD
Zatímco samotný začátek týdne bude na makrodata relativně chudý, v úterý přijde na řadu klíčová statistika – americký index spotřebitelských cen (CPI) za prosinec. Nedávné smíšené signály z ekonomiky vedly k výrazné korekci tržních očekávání ohledně rozsahu snižování úrokových sazeb v letošním roce. Pravděpodobnost snížení sazeb již v březnu klesla na pouhých 30 %, zatímco ještě nedávno činila 50 %. Tržní konsenzus počítá s tím, že celková inflace zůstane zvýšená na úrovni 2,7 %, zatímco jádrová složka mírně vzroste. Pokud se tyto předpovědi naplní, americký dolar by mohl najít nový impuls k posílení.
US500 (S&P 500)
Nejistota ohledně právní platnosti Trumpových cel stále přetrvává, ale investoři se nyní soustředí na začátek výsledkové sezóny na Wall Street. V souladu s tradicí bude tento týden ve znamení bankovního sektoru. V úterý zveřejní výsledky JPMorgan a BNY Mellon, ve středu pak Bank of America, Citigroup a Wells Fargo. Ve čtvrtek se přidají Morgan Stanley a Goldman Sachs.
Klíčovým momentem pro technologický sektor bude také čtvrteční zveřejnění výsledků Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – největšího výrobce čipů na světě. Analytici očekávají silný růst tržeb i zisků za 4. čtvrtletí 2025, zejména u bank, které profitují z obnoveného zájmu o investiční bankovnictví a zvýšené aktivity v obchodování.
STŘÍBRO
Stříbro má za sebou mimořádně silný rok 2025. I přes prosincovou korekci se začátkem ledna snaží opět nabrat růstové momentum. Nicméně rostou obavy z širší korekce v sektoru drahých kovů – především u aktiv, která v uplynulém roce zaznamenala nejprudší růst. Na trhu se stříbrem v současnosti pozorujeme ústup ze strany ETF fondů, které prodávají fyzický kov. Zároveň roste zájem investorů o short pozice a každoroční převažování komoditních indexů může vyvolat vlnu uzavírání dlouhých pozic na futures trzích. Nadcházející dny ukážou, zda tento souběh negativních faktorů prolomí vítěznou sérii stříbra, která trvá od května 2025.
