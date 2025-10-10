Tři trhy, které se vyplatí sledovat příští týden (10. 10. 2025)

Tři trhy, které stojí za pozornost
První plný týden října se nesl ve znamení nových rekordů na Wall Street a historických maxim u klíčových drahých kovů: zlata a stříbra. Zajímavé je, že k tomu dochází na pozadí přetrvávající politické nejistoty – americká vláda zůstává uzavřená, Francie jmenuje nového premiéra a japonská vládní koalice čelí výzvám. V tomto kontextu budou příští týden pozoruhodné tyto trhy: EURUSD, stříbro a US500.
EURUSD
Hlavním bodem pozornosti v USA bude inflační zpráva. Přestože její zveřejnění bylo původně naplánováno na středu, kvůli shutdownu zůstává otázkou, zda bude k dispozici včas. Vláda však povolala zpět část zaměstnanců, aby připravili data potřebná pro výpočty dávek, takže se očekává, že zpráva bude dostupná ještě před rozhodnutím Fedu později tento měsíc.
V eurozóně může pokračovat snaha eura o korekční růst, pokud se po nedávném přeskupení vlády stabilizuje situace ve Francii. V úterý budou zveřejněny konečná data německého indexu CPI a klíčový index ZEW. Ve stejný den investoři rovněž bedlivě sledují projev Jeroma Powella na výroční konferenci Národní asociace podnikových ekonomů (NABE).
STŘÍBRO
Stříbro zakončilo minulý týden na nových historických maximech a navázalo tak na růstovou dynamiku zlata. Přestože akciové indexy se rovněž pohybují na rekordních úrovních, trh s kovy nadále reaguje na zvýšenou geopolitickou nejistotu – i přes příměří na Blízkém východě a možné uklidnění situace ve Francii.
Obnovení aktivity v Číně po sváteční přestávce ukáže, zda lze krátkodobý uptrend udržet. I když jsou ceny vysoko, technické indikátory zatím neukazují extrémní překoupenost. Pokračování růstu stříbra bude do značné míry záviset na vývoji zlata a amerického dolaru. Ve čtvrtek budou trhy sledovat projevy centrálních bankéřů, včetně Christine Lagarde na akci pořádané Světovou bankou a MMF.
US500
Indexy na Wall Street se nadále drží poblíž historických maxim, přičemž trh vyhlíží možné snížení sazeb ze strany Fedu později v tomto měsíci. Zásadní tak bude úterní projev předsedy Fedu Jeroma Powella.
Hlavní pozornost se ale přesune na začátek výsledkové sezóny. V úterý budou zveřejněny hospodářské výsledky velkých bankovních domů jako JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo a BlackRock. Ve středu budou následovat Morgan Stanley, Bank of America a také evropská technologická společnost ASML, klíčový hráč v polovodičovém sektoru. Americký bankovní sektor se od konce září nachází v korekci, a právě tyto výsledky rozhodnou o dalším směru indexu US500 v následujících týdnech.
