Denní shrnutí: Napětí mezi USA a Čínou spustilo nejprudší výprodej od „Dne osvobození“ ✂️

- Největší výprodej na Wall Street od dubna
- Geopolitika a makrodata v centru pozornosti
- Krypto klesá, stříbro roste
- Americké akciové indexy dnes zaznamenávají nejprudší propad od 4. dubna. Pokles odstartoval příspěvek Donalda Trumpa na síti TruthSocial, po němž následovaly zprávy o propouštění federálních zaměstnanců.
- V době psaní klesá US500 o 2,00 %, US100 ztrácí 2,70 % a US2000 odepisuje 2,40 %. Pod tlakem je také americký dolar – USDIDX oslabuje o 0,40 %.
- Americké akcie obrátily směr a přešly do silného poklesu poté, co Donald Trump varoval před zhoršením obchodních vztahů s Čínou a možným opětovným zavedením vysokých cel. V reakci na to Peking rozeslal dopisy do zahraničí, v nichž oznámil záměr uvalit rozsáhlé vývozní kontroly na vzácné zeminy a další klíčové suroviny.
- Bílý dům zároveň potvrdil, že v rámci pokračujícího vládního shutdownu začalo hromadné propouštění federálních zaměstnanců. Rozpočtový ředitel Russ Vought oznámil, že oficiálně začaly tzv. „reductions in force“.
- Guvernér Fedu Christopher Waller zopakoval, že inflační dopady cel budou pravděpodobně dočasné a zdůraznil význam nadcházejících údajů o CPI pro budoucí nastavení měnové politiky. Ministerstvo práce (BLS) oznámilo, že zpráva o inflaci bude zveřejněna se zpožděním 24. října, ostatní makrodata zůstávají pozastavena do obnovení provozu vlády.
- Zpráva Michiganské univerzity za říjen ukázala pokles inflačních očekávání na horizontu 1 roku na 4,6 %, spotřebitelský sentiment zůstal stabilní na 55 bodech a index současných podmínek vzrostl na 61 bodů.
- Komentáře členů ECB naznačují, že měnová politika zůstává stabilní a sazby by měly zůstat na neutrální úrovni, protože inflační cíl již byl dosažen.
- V září kanadský trh práce překvapil pozitivně, když přidal 60 000 nových pracovních míst (+0,3 %). Nezaměstnanost zůstala na úrovni 7,1 % a míra participace vzrostla na 65,2 %.
- Meziroční inflace v Norsku dosáhla v září 3,6 %, což překonalo očekávání (3,5 %) i předchozí hodnotu.
- Italská průmyslová produkce v září nečekaně klesla o 2,4 % meziměsíčně, výrazně hůře než odhadovaný pokles o 0,4 %.
- Ceny ropy v pátek klesají téměř o 4 % na nejnižší úroveň od května. Důvodem je dohoda o příměří mezi Izraelem a Hamásem, která snížila geopolitická rizika a obavy z výpadků dodávek z Blízkého východu.
- Stříbro roste téměř o 2 % a snaží se udržet nad klíčovou úrovní 50 USD za unci.
- Kryptoměny dnes rovněž oslabují. Bitcoin klesá o více než 3 % pod hranici 118 000 USD, Ethereum ztrácí 6,10 %. Zbytek altcoinového trhu odepisuje v průměru 2,40 %.
