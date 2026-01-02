Tři trhy, které sledovat příští týden (02.01.2026)

V nadcházejícím týdnu se očekává rušno na finančních trzích. Zvláště zajímavé by tentokrát mohly být měnové a komoditní trhy. Řada klíčových makroekonomických dat z USA, Číny a Evropy — včetně PMI, údajů o inflaci a zpráv z amerického trhu práce — může určovat obchodní náladu. V tomto kontextu bude vhodné zaměřit pozornost na tři klíčové trhy: pšenici (WHEAT), platinu (PLATINUM) a měnový pár EURUSD, kde nadále hrají hlavní roli geopolitické a fundamentální faktory.
EURUSD
V týdnu nás čeká několik zpráv z amerického trhu práce. Vzhledem k nedávnému posunu v rétorice Fedu — potvrzenému i v posledních zápisech z FOMC — je nyní právě trh práce středobodem zájmu. Výbor oficiálně přiznal, že rizika se přesunula směrem k zaměstnanosti, přičemž poukázal na rostoucí nezaměstnanost, zpomalující růst zaměstnanosti a slabší náborové plány firem. Dle FOMC v tuto chvíli představuje zhoršující se situace na trhu práce větší riziko než stále mírně zvýšená inflace PCE (2,8 % meziročně). Z tohoto důvodu může být pár EURUSD obzvláště citlivý na jakékoli překvapení v nadcházejících statistikách — zejména na středeční ADP report a páteční data NFP.
Pšenice (WHEAT)
Trh s pšenicí na burze CBOT korigoval poté, co se objevily známky pokroku v rozhovorech mezi Trumpem a Zelenským. Geopolitické riziko tak mírně ustoupilo, a trh zohledňuje potenciální levnější vývoz z Ukrajiny. Další vývoj konfliktu však zůstává značně nejistý. Technicky vzato se pšenice obchoduje poblíž lokálních minim, přičemž RSI na úrovni 32,1 naznačuje blízkost přeprodané oblasti. CoT data ukazují na převažující spekulativní short pozice a postupný posun producentů k long pozicím. Aktuální poklesy tak mohou být důsledkem až příliš optimistického čtení politických jednání. Trh s pšenicí i další zemědělské komodity tak mohou vstoupit do roku 2026 velmi zajímavě.
Platina (PLATINUM)
Drahé kovy zažily na konci roku 2025 mimořádně volatilní období, přičemž platina byla v popředí tohoto pohybu. Minulý týden kov prudce oslabil po oznámení o zvýšení maržových požadavků na burze COMEX. Ačkoliv aktuálně nevidíme extrémní spekulativní pozice, další růst maržových nákladů může postupně vytlačovat i některé komerční účastníky trhu. Odhady naznačují, že by se trh s platinou mohl v roce 2026 stabilizovat. Nicméně po nedávném silném růstu bude pravděpodobně potřeba nějaký čas k nalezení nové rovnovážné ceny.
