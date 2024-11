Tři trhy, které sledovat příští týden (15. 11. 2024)

Tento týden byl ve znamení pokračujícího narativu „Trump Trade“, ačkoliv větší pozornost si získala očekávání ohledně úrokových sazeb v USA. Nadcházející týden slibuje být stejně zajímavý, s klíčovými událostmi, jako je zveřejnění výsledků Nvidia a několik zpráv o PMI a inflaci z hlavních ekonomik G10. Sledujte trhy US100, GBPJPY a GOLD.

US100

Indexy na Wall Street dosáhly nových výšin po zvolení Donalda Trumpa příštím prezidentem USA, poháněny vyhlídkami na daňové škrty a býčí výhled pro americké podniky. Nicméně jsme zaznamenali korekci cen a konsolidaci, zejména u společnosti Nvidia, největší společnosti na světě. Zatímco očekávání naznačují výrazný nárůst tržeb, společnost musí tato očekávání překonat, aby uspokojila Wall Street. Zveřejnění výsledků Nvidia ve středu po uzavření trhu je jednou z posledních hlavních událostí výsledkové sezóny za třetí čtvrtletí.

GBPJPY

Klíčová inflační data z hlavních ekonomik budou příští týden v centru pozornosti. Data o CPI ve Velké Británii budou zveřejněna ve středu ráno, následována japonskými v pátek. Bank of England a Bank of Japan sledují odlišné strategie. Zatímco první snižuje sazby a vyjadřuje obavy z možných inflačních tlaků, druhá pokračuje v postupném zpřísňování uprostřed relativně utlumené inflace. Pokud inflační data odpovídají očekáváním centrálních bank, může pokračovat nedávný vzestupný trend páru. Naopak, slabší než očekávaná inflace v UK a přetrvávající inflační tlaky v Japonsku by mohly prodloužit korekci z předchozího týdne.

GOLD

Pokračující „Trump Trade“ nadále ovlivňuje dolar, výnosy a následně zlato. Po významné korekci v posledních dvou týdnech naznačuje historický vzor zlata možnost konsolidačního období 20–30 seancí po amerických volbách. Navzdory dlouhodobé atraktivitě zlata bude krátkodobý sentiment záviset na nadcházejících ekonomických datech z USA. Slabá data o žádostech o podporu v nezaměstnanosti, indikátorech trhu nemovitostí a spotřebitelské náladě by mohla spustit korektivní růst zlata.