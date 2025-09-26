Tři trhy, které sledovat příští týden (26. 09. 2025)

V nadcházejícím týdnu budou zveřejněna klíčová data pro americký Fed, konkrétně zprávy z trhu práce a indexy ISM. Kromě toho rozhodne australská centrální banka (RBA) o úrokových sazbách a v Číně začíná na začátku října sváteční období „Zlatého týdne“. Z těchto důvodů se vyplatí sledovat instrumenty jako AUDUSD, EURUSD a CHN.cash.
AUDUSD
Australský dolar bude v centru pozornosti před úterním rozhodnutím RBA. Trhy očekávají, že centrální banka ponechá základní sazbu na úrovni 3,60 % a bude vyčkávat na údaje o inflaci za třetí čtvrtletí. Srpnová meziroční inflace zrychlila na 3,0 %. Investoři budou pečlivě číst doprovodné prohlášení kvůli náznakům možného uvolnění politiky ke konci roku. Opatrný tón ve stylu „čekáme na data“ by mohl omezit růst AUD, zatímco zmínka o přetrvávající inflaci ve službách by jej mohla podpořit. Pozornost si zaslouží i úterní PMI data z Číny, jelikož AUD je silně navázán na globální růst.
EURUSD
Příští týden přinese velké množství amerických makrodat. Ve středu a pátek budou zveřejněny indexy ISM z výrobního i nevýrobního sektoru, zároveň s daty z trhu práce – ADP a NFP. Slabší čísla by mohla posílit očekávání uvolnění měnové politiky Fedu a oslabit dolar. Pro EURUSD bude důležitý také středeční údaj o inflaci v eurozóně (HICP) za září.
CHN.cash
V polovině týdne začíná v Číně „Zlatý týden“ (1.–7. října), každoroční svátek k výročí založení Čínské lidové republiky. Nižší aktivita během svátků by mohla působit tlak na akciové trhy. Na druhou stranu může být část tohoto dopadu kompenzována vyšší spotřebou během svátečního období. Před začátkem svátků může dojít k nadprůměrnému pohybu kapitálu, což by mohlo zvýšit volatilitu. Náladu na trzích ovlivní i úterní PMI data za září.
