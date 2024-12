Tři trhy, které sledovat příští týden (27.12.2024)

Sváteční období je opět charakteristické nižší obchodní aktivitou. Vzhledem k tomu, že oslavy pokračují i příští týden, mnoho trhů zůstane uzavřeno od úterý až do konce týdne. Přesto jsou poslední dny roku 2024 a první dny roku 2025 často charakterizovány sezónními vzorci na některých nástrojích. Navíc se příští týden dozvíme prosincové PMI údaje o výrobním sektoru z většiny hlavních světových ekonomik. Z těchto důvodů bude zajímavé sledovat nástroje jako US500, EURUSD a Bitcoin.

US500

V nadcházejícím týdnu obdržíme PMI a ISM výrobní údaje z USA a také některé menší makroekonomické publikace. Výrazné překvapení v těchto datech ve srovnání se současnými očekáváními by mohlo vést ke zvýšené volatilitě hlavního amerického akciového indexu. Analýza chování indexu za posledních 10 let navíc ukazuje, že poslední dny roku a první dny nového roku jsou často spojeny s výrazným vybíráním zisků. To obvykle nastává během posledních dvou dnů roku a prvních tří dnů nového roku. Z těchto důvodů bude během týdne důležité sledovat US500.

EURUSD

Směnný kurz EURUSD se propadl pod dvouletý konsolidační kanál a zůstává v tomto pásmu. V nadcházejícím týdnu obdržíme PMI výrobní údaje z USA a zemí EU. Jakákoli překvapení v těchto publikacích by mohla vést ke zvýšené volatilitě tohoto měnového páru. Proto bude důležité sledovat EURUSD.

Bitcoin

Po první významné korekci za delší dobu Bitcoin klesl o více než 15 % ze svých maxim. To byl první výrazný pokles od oznámení výsledků amerických voleb. Navíc za poslední dva roky byly první týdny nového roku pro Bitcoin velmi silné, s pravidelnými robustními odrazy. Na druhou stranu dlouhodobá analýza sezónnosti naznačuje smíšený začátek roku se silnějším únorem. Bitcoin se konsoliduje na současných úrovních už více než 1,5 měsíce. Nadcházející týden by mohl být v tomto kontextu zajímavý.