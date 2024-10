Tři trhy, které stojí za sledování příští týden (21.10.2024)

Tento týden silné výsledky amerického bankovního sektoru podpořily index US2000 menších společností a posílily naděje investorů na scénář měnového uvolňování Fedu bez recese. Příští týden investoři očekávají další kolo čtvrtletních výsledků, stejně jako předběžné zprávy PMI za říjen a projevy zástupců centrálních bank. Proto se vyplatí sledovat US500, EURUSD a Bitcoin.

US500

Americké indexy se obchodují na historických maximech a zatím silné čtvrtletní zprávy firem nevzbuzují větší obavy. Aktuálně trh předpokládá, že americká ekonomika zvládne projít obdobím vyšších úrokových sazeb bez hlubší recese. Příští týden nás čekají další důležité zprávy, včetně výsledků firem Amazon, Tesla, Coca-Cola, GE a SAP. Silné výhledy po výsledcích by mohly podpořit další růst, zatímco zklamání by mohlo být katalyzátorem korekce trhu. Proto se vyplatí sledovat index US500.

EURUSD

Sentiment na americkém akciovém trhu určitě ovlivní i dolar, který byl v poslední době mimořádně silný. Navíc obdržíme předběžná PMI data z Francie, Německa a eurozóny. V úterý a ve středu promluví členové ECB, včetně prezidentky Lagardeové. Tyto události mohou ovlivnit nedávno velmi volatilní měnový pár EURUSD.

Bitcoin

V souladu s lepším sentimentem na tradičních trzích zaznamenáváme také lepší náladu na trhu kryptoměn. Bitcoin minulý týden výrazně posílil a překonal klíčové úrovně odporu. Růst Bitcoinu byl podpořen optimistickými komentáři zakladatele největší investiční společnosti na světě, BlackRock, a zvýšenou pravděpodobností, že pro-kryptoměnový kandidát Donald Trump vyhraje prezidentské volby. Udržitelný pozitivní sentiment by mohl cenu Bitcoinu posunout výše, směrem k 70 000 USD. Nicméně jakákoliv negativní překvapení by mohla vyvolat korekci, a proto stojí za to sledovat cenu Bitcoinu.