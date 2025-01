Trump druhý den ve funkci rozšiřuje celní hrozby vůči Číně a Evropě

Prezident Donald Trump druhý den po svém návratu do úřadu rozšířil své celní hrozby o Čínu a Evropskou unii poté, co se původně zaměřil na Kanadu a Mexiko. V projevu na akci v Bílém domě Trump nastínil potenciální 10% clo na čínský dovoz s odkazem na údajnou roli Číny v pašování fentanylu do Severní Ameriky. Jako možné datum zavedení cla uvedl 1. únor.

„I další země jsou hlavními zneuživateli, nejen Čína,“ řekl Trump a zdůraznil obchodní deficit USA s EU. „S Evropskou unií máme deficit ve výši 350 miliard dolarů. Zacházejí s námi velmi, velmi špatně, takže i oni budou čelit clům.“

Tato prohlášení odpovídají Trumpově rétorice během jeho kampaně a po jeho vítězství 5. listopadu. Jediným konkrétním opatřením jeho administrativy je však zatím zadání přezkumu obchodních praktik s termínem do 1. dubna. To poskytuje Číně a dalším zemím čas na vyjednávání nebo řešení Trumpových požadavků.

Čínské ministerstvo zahraničních věcí zopakovalo svůj nesouhlas s cly, přičemž jeho mluvčí Mao Ning varoval, že obchodní války nepřinášejí žádné vítěze, a ujistil, že Čína je odhodlána hájit své zájmy. Čínský vicepremiér Ding Süe-siang mezitím naznačil ochotu rozšířit dovoz a prohlásil, že Čína neusiluje o obchodní přebytek. Zprávy naznačují, že Trump může být otevřen novým jednáním s Pekingem.

V první den svého nástupu do úřadu se Trump zdržel zavedení cel na konkrétní Čínu, ale oznámil, že plánuje do 1. února uvalit 25% cla na Kanadu a Mexiko, přičemž se odvolal na obavy z nelegální migrace a obchodu s drogami.

Reakce trhu

Asijské trhy zpočátku reagovaly pozitivně, ale Trumpovy komentáře vedly k volatilitě. Index CSI 300 poprvé po pěti dnech klesl a index Hang Seng China Enterprises v Asii zaznamenal slabší výsledky.

Navzdory návrhu 10% cla - méně přísného než 60 %, o kterých hovořil během své kampaně - zůstávají investoři opatrní. „Od této chvíle to bude jen těžší,“ řekl Xin-Yao Ng, investiční ředitel společnosti abrdn Plc. Ng poznamenal, že postupné zavádění cel by mohlo oddálit ekonomické stimuly, které trhy očekávají.