Trumpova administrativa stupňuje opatření proti Číně a zvyšuje hospodářské napětí

Trumpova administrativa zintenzivnila opatření namířená proti Číně a zavedla řadu politik týkajících se investic, obchodu a dalších strategických odvětví, což zvyšuje pravděpodobnost zvýšeného napětí mezi Spojenými státy a jejich předním ekonomickým konkurentem.

V minulých dnech vydal prezident Donald Trump memorandum, v němž nařídil klíčovému vládnímu výboru, aby omezil čínské investice do kritických amerických odvětví, jako jsou technologie a energetika. Administrativa navíc vyzvala mexické úřady, aby uvalily cla na čínský dovoz, a to v návaznosti na zprávy, že čínské firmy přesouvají výrobu do Mexika, aby obešly obchodní cla zavedená během Trumpova prvního funkčního období.

Dále USA navrhly uvalení poplatků na používání obchodních lodí vyrobených v Číně, aby tak čelily dominantnímu postavení Pekingu v celosvětové výrobě lodí. Tyto kroky se již projevily na trhu, když akcie čínských lodních společností v pondělí klesly a index CSI 300 zaznamenal výkyvy. Mezitím pevninský jüan během poledního obchodování v Šanghaji posílil o 0,2 % na 7,2359 za dolar.

Dohromady tyto kroky představují nejrozsáhlejší opatření namířená proti Číně v Trumpově druhém funkčním období a mohly by zkomplikovat probíhající jednání zaměřená na snížení obchodního přebytku Číny s USA. Obchodní politika administrativy zůstává ústředním prvkem Trumpovy hospodářské strategie, což zanechává podniky v nejistotě ohledně budoucích regulačních podmínek.

Memorandum nařizuje Výboru pro zahraniční investice v USA (CFIUS), důvěrnému panelu, který zkoumá zahraniční nákupy amerických aktiv, přijmout přísnější opatření. Směrnice označuje Čínu za „zahraničního protivníka“ a zdůrazňuje potřebu chránit kritická aktiva USA, včetně technologií, dodávek potravin, zemědělské půdy, nerostných surovin, přírodních zdrojů, přístavů a lodní infrastruktury.

„Tento krok pravděpodobně zklame Peking, který doufal, že jako vyjednávací taktiku nabídne rozsáhlé investice v USA,“ uvedl Martin Chorzempa, vedoucí pracovník Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku. „Vyvolává to otázky, zda by USA o takových investicích vůbec uvažovaly.“

Čínské investice v Severní Americe se již výrazně snížily a klesly na nižší úroveň, než jaká byla na vrcholu pandemie. Podle americké poradenské společnosti Rhodium Group činily nové čínské investice v USA, Kanadě a Mexiku v posledním čtvrtletí pouze 191 milionů dolarů - což je více než 90% pokles oproti předchozímu roku - pravděpodobně kvůli tomu, že investoři vyčkávají na výsledek amerických voleb.

Po zveřejnění memoranda Peking vyzval Washington, aby přestal „politizovat a ozbrojovat“ hospodářské a obchodní záležitosti. Čínské ministerstvo obchodu varovalo, že zvýšené bezpečnostní kontroly ze strany americké administrativy by mohly vážně podkopat důvěru investorů mezi čínskými podniky, které chtějí v USA expandovat.

Další obchodní a investiční opatření

Memorandum rovněž vyzývá k přezkumu daňové dohody s Čínou z roku 1984, která v současné době zabraňuje dvojímu zdanění fyzických a právnických osob. Kromě toho zpochybňuje budoucnost struktury VIE (Variable Interest Entity), což je právní úprava, která umožňuje čínským firmám kótovat akcie na amerických burzách.

„Zrušení těchto dohod by vytvořilo nejistotu pro investory, kteří se při určování svých závazků spoléhají na daňové dohody,“ dodal Chorzempa.

Další významná politika, o níž se diskutuje, zahrnuje zavedení nových omezení pro investice amerických penzijních a nadačních fondů do čínského průmyslu špičkových technologií. Poznámka společnosti UBS Group AG naznačuje, že tato politika by mohla mít dopad na firmy zapojené do čínských dodavatelských řetězců umělé inteligence, což by se dotklo hardwarových, softwarových a internetových společností.

Dále navrhované poplatky na komerční plavidla postavená v Číně zahrnují požadavky, aby část amerického obchodu byla přepravována na amerických lodích. Tato politika je reakcí na vyšetřování dominantního postavení Číny v oblasti stavby lodí, logistiky a námořního průmyslu, které začalo za Bidenovy vlády a skončilo krátce před Trumpovým návratem do úřadu.

Podíl Číny na celosvětovém trhu stavby lodí se v posledním desetiletí výrazně zvýšil a představuje zhruba polovinu všech nově postavených plavidel. Obchodní loďstvo této země, jehož hodnota v lednu dosáhla 255,2 miliardy dolarů, je největší na světě, následuje Japonsko s 231,4 miliardy dolarů a USA se 116,4 miliardy dolarů.

V návaznosti na politická oznámení klesly v Hongkongu akcie společnosti Cosco Shipping Holdings Co, která byla dříve zařazena na černou listinu amerického ministerstva obrany kvůli údajným vazbám na čínskou armádu, o 8,3 %. Singapurská společnost Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. rovněž zaznamenala ztráty.

Probíhající obchodní spory mezi USA a Čínou

Rostoucí ekonomická roztržka mezi oběma národy byla minulý týden dále zdůrazněna, když čínský vicepremiér Che Lifeng vyjádřil „vážné znepokojení“ nad nedávným Trumpovým zvýšením cel na čínské zboží o 10 %. Během rozhovoru s americkým ministrem financí Scottem Bessentem He toto rozhodnutí kritizoval, zatímco Bessent vyjádřil obavy z „ekonomické nerovnováhy“ Číny.

Americká administrativa se nadále zaměřuje na obchodní přebytek Číny s USA ve výši 295 miliard USD.“ Trump naznačil ochotu jednat o nové obchodní dohodě a uvedl: “Je to možné, je to možné.“ Jeho administrativa však také zvažuje uvalení cel na čínský dovoz ve výši až 60 %, což by mohlo vážně narušit vzájemný obchod.

Napětí se dále vystupňovalo, protože Trump spojil nová cla s obavami z role Číny při výrobě chemických prekurzorů pro nelegální fentanyl, který se dostává do USA. Mezitím širší geopolitická agenda administrativy zahrnuje úsilí o ukončení konfliktu na Ukrajině, což je proces iniciovaný rozhovory mezi Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zatímco Peking by pravděpodobně uvítal vyřešení války, aby se zlepšily vztahy s Evropou, změna zahraničněpolitických priorit USA by mohla v dlouhodobém horizontu zvýšit tlak na Čínu.

Vzhledem k tomu, že se americko-čínský obchodní konflikt nadále vyvíjí, budou investoři, podniky a politici pozorně sledovat dopad těchto rozsáhlých opatření na globální ekonomickou dynamiku.