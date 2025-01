Trumpův tlak na EU: Nakupujte více americké energie, nebo čelte clům

Prezident Donald Trump opětovně vyzval Evropskou unii k navýšení dovozu americké ropy a zemního plynu, jinak hrozí zavedením cel na evropské zboží. Tento krok má za cíl snížit obchodní deficit USA s EU, který například v roce 2023 dosáhl 208,7 miliard dolarů. Zjednodušeně lze pozorovat, že země EU do USA dovezou více, než kolik dovezou USA do zemí EU. Trump v tomto z nějakého (ne úplně ekonomicky uchopitelného) důvodu vidí problém. Zároveň mu nevadí, že například pohyb zahraničních investic, ať už přímých, nebo portfoliových, je v opačné situaci. Tedy, že z Evropy proudí více investic do USA než naopak.

Evropská unie již výrazně zvýšila dovoz americké energie, zejména po rozhodnutí omezit závislost na ruských zdrojích po invazi na Ukrajinu v roce 2022. Trump požaduje další zvýšení nákupů americké energie. Evropská komise vyjádřila ochotu jednat o posílení energetické spolupráce, avšak rozhodování o nákupech energií je v kompetenci jednotlivých členských států a jejich soukromých společností. Navíc, infrastruktura pro další zvýšení dovozu LNG z USA je v Evropě omezená a vyžadovala by značné investice.

Trumpovy hrozby cly vyvolávají obavy z možného obchodního konfliktu mezi USA a EU. Evropské automobilky, zejména v Německu a Itálii, by mohly čelit zvýšení cel z 2,5 % na 10 %, což by mělo negativní dopad na jejich export do USA. Trumpova celní politika tak bude mít potenciál zásadně ovlivnit profitabilitu a vývoj hodnoty akcií evropských automobilek.

Analytici varují, že zavedení cel by mohlo narušit globální obchodní toky, zvýšit náklady a vyvolat odvetná opatření proti americkým exportérům. Evropská unie se proto snaží najít diplomatické řešení, které by zabránilo eskalaci obchodního napětí a zajistilo pokračování transatlantické spolupráce v oblasti energetiky.