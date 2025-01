Trumpův tým zkoumá možnost postupného zvyšování cel s využitím mimořádných pravomocí

Podrobnosti o plánu:

Postupné měsíční zvyšování cel pro obchodní partnery o 2-5 %.

Cíl: Posílení vyjednávacího vlivu a zároveň kontrola inflačních rizik.

Pravomoc: Zákon o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích.

Souvislosti:

Členové ekonomického týmu nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa vyhodnocují návrh na postupné zvyšování cel jako strategii k posílení pozice USA v obchodních jednáních, aniž by došlo k okamžitému nárůstu inflace. Podle zasvěcených osob by tento plán zahrnoval postupné zvyšování cel a využíval by výkonných pravomocí udělených na základě mimořádné hospodářské legislativy.

Návrh se nachází v počáteční fázi a dosud nebyl Trumpovi formálně předložen, což zdůrazňuje jeho předběžný status v rámci širší obchodní politiky.

Klíčové údaje: V roce 2015 se v rámci projektu „Důvěra v obchod“ uskutečnilo několik jednání, na nichž se podíleli např:

Mezi zapojené poradce patří např:

Scott Bessent (kandidát na ministra financí)

(kandidát na ministra financí) Kevin Hassett (ředitel Národní ekonomické rady)

(ředitel Národní ekonomické rady) Stephen Miran (nominovaný na předsedu Rady ekonomických poradců)

Zatímco zástupci Hassetta a Bessenta se odmítli vyjádřit, Miran se výslovně zdržel dotazů. Přechodný tým odkázal novináře na předchozí Trumpova prohlášení a příspěvky na sociálních sítích týkající se cel.

Reakce trhu:

Měny navázané na čínskou ekonomiku, včetně zámořského jüanu, australského dolaru a novozélandského dolaru, po zprávách posílily.

Jüan vzrostl o 0,1 %, zatímco australský dolar si během úterního obchodování v Asii připsal 0,3 %.

Navzdory nedávným stabilizačním snahám Pekingu analytici předpovídají další znehodnocení jüanu, pokud se americká cla výrazně zvýší.

Širší kontext celní politiky:

Během své kampaně Trump navrhoval uvalení univerzálního cla ve výši 10-20 % na veškerý dovoz, přičemž sazby přesahující 60 % by se týkaly čínského zboží.

Po volbách Trump odmítl tvrzení o rozvážném zavedení cel, takže časový plán a strategie zůstávají nejisté.

Hospodářské důsledky:

Index S&P 500 v reakci na nejistotu ohledně cel vykázal volatilitu, když zpočátku klesl a později během obchodní seance se zotavil.

Rostoucí obavy z inflace podpořené potenciálními odvetnými opatřeními obchodních partnerů vedly investory k výprodeji amerických státních dluhopisů, což vytváří problémy pro akcie a širší ekonomiku.

Globální obavy:

Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová poznamenala, že nejistota spojená s tarify celosvětově zvyšuje dlouhodobé výpůjční náklady, což je neobvyklý jev, když krátkodobé sazby klesají. Zdůraznila, že nejasnosti kolem obchodní politiky nastupující administrativy přispívají k celosvětovému hospodářskému protivětru.

S blížícím se dnem inaugurace ekonomové spekulují o širším ekonomickém dopadu Trumpových navrhovaných obchodních opatření, což poukazuje na složitost, které čelí Federální rezervní systém a mezinárodní trhy.