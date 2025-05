Týdenní shrnutí se Stanislavem Viktorinem (19.05.2025)

Obchodníci očekávají změnu sentimentu a navýšení volatility po posledních poměrně klidných dnech. Indikátory sentimentu naznačují překoupenost trhů, což by mohlo spustit krátkodobý výprodej, podpořený i objemami a open interestem institucí na nižších cenách. Na měnových trzích je nejzajímavější Euro, které přidává přes 15 tisíc nových long kontraktů. Zemní plyn se dostává do posezónního trendu a je zde pravděpodobnost pohybu pod 3 USD. Ropa zaznamenala významné snížení objenem na straně short, což by mohlo podpořit růstový scernář v nejbližších dnech. Zlato by v případě pokračování klidné nálady mohlo i nadále klesat.