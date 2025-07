Týdenní shrnutí se Stanislavem Viktorinem (30.06.2025)

Trhy ukončují první pololetí 2025, důležitý týden bude plný fundamentů. Nejzásadnější budou data z trhu práce v USA, která nevšedně budou zveřejněna ve čtvrtek. Kromě toho budou přicházet inflační data z EU a Británie. I nadále to na měnovém trhu vypadá ne pozitivně pro americký dolar, nákupčí se ale zároveň stáhli iz Eura a Libry – letní efekt. Risk on sentiment přinesl nejvíce long obchodníkům na indexech, zajímavé je však sledovat negativní a smíšenou náladu na trhu s komoditami, které hlavní trhy vůbec nenásledují – to může vytvářet zajímavou obchodní myšlenku.