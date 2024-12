Týdenní shrnutí se Stanislavem Viktorinem (30.12.2024)

Nižší open interest obchodníků se pouze podepisuje na sváteční náladě i na finančních trzích. Přesto bude tento týden a jeho závěr zajímavý, a to zejména díky údajům o PMI z USA, které budou zveřejněny ve čtvrtek a v pátek. Velmi zajímavá aktivita probíhá na trhu se zemním plynem, který do tohoto týdne vstupuje s více než 6% gapem a tento trend by mohl pokračovat.

Z komodit můžeme zmínit také ropu, konkrétně WTI, která v předminulém týdnu přidala více než 42 tisíc dlouhých kontraktů. Dlouhodobí obchodníci začínají aktivně vstupovat na měnový pár EURUSD, kde se poměr rizika a výnosu obrátil ve prospěch eura.