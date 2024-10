Týdenní shrnutí se Stanislavem Viktorinem: Natgas na konci sezóny? Ropa nabírá likviditu, akciové trhy bez impulsu

Nejzásadnějšími zprávami tohoto týdne budou data PMI z hlavních regionů a zasedání BoC, která by měla snížit sazby o 50 bazických bodů. Úvod týdne se nese v duchu slabých Německých průmyslových dat a také překvapivém výraznějším snížení sazeb v Číně. Akciové trhy čekají na nový impuls, který by mohly přinést prezidentské volby. Dolar pokračoval v mírném posilování, prostor k dalšímu růstu se však výrazně snížil. Natgas se přesunul do vyšší cenové hladiny, růstový potenciál se tím pádem býkům omezil. Technicky zajímavým trhem pro nejbližší dny může být ropa.