U.S. Steel klesá o 10 % po údajném zastavení převzetí 💡

The Washington Post uvádí, že americký prezident Joe Biden se rozhodl zablokovat nabídku Nippon Steel na převzetí U.S Steel v hodnotě 14,9 miliardy dolarů. Oficiální oznámení Bílého domu se podle deníku očekává dnes.Výbor pro zahraniční investice ve Spojených státech se prý obává, že by Nippon Steel mohl po převzetí snížit výrobní kapacitu U. S. Steel, což by znamenalo hrozbu pro národní bezpečnost USA.

Zdroj: xStation