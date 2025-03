UBS zvažuje prodej části nemovitostních aktiv v rámci správy majetku

Švýcarská banka UBS zvažuje prodej části své správy majetku, která se zaměřuje převážně na investice do nemovitostí. Podle zdrojů obeznámených se situací by mohlo jít především o švýcarská nemovitostní aktiva s odhadovanou hodnotou méně než 1 miliardu dolarů.

Restrukturalizace správy majetku

V rámci červnové restrukturalizace pod vedením Aleksandara Ivanoviče přesunula UBS část svých realitních aktiv do nově vytvořené jednotky, která spojuje správu majetku a investiční produkty. Aktiva, která do této jednotky nezařadila, jsou nyní zvažována k prodeji.

Strategie UBS po akvizici Credit Suisse

UBS od akvizice Credit Suisse v roce 2023 postupně optimalizuje své portfolio a zbavuje se méně strategických aktiv. Po této akvizici vzrostla správa majetku UBS ze 1,1 bilionu dolarů (2022) na 1,7 bilionu dolarů. V rámci těchto změn banka již dříve prodala například skupinu sekuritizovaných produktů Credit Suisse společnosti Apollo Global Management.

Výkonnost nemovitostních investic

Podle prezentace UBS z počátku roku 2024 tvoří nemovitosti a soukromé trhy přibližně 8 % z celkového objemu spravovaných aktiv. Švýcarský realitní trh se přitom ukazuje jako stabilnější než mezinárodní realitní trhy, a to díky nižším úrokovým sazbám.

Hlavní zaměření UBS

Navzdory těmto změnám zůstává klíčovou oblastí UBS správa majetku, která generuje více než polovinu celkových příjmů banky. UBS nadále investuje do škálovatelných a diferencovaných realitních strategií, což potvrzuje i její mluvčí.

Graf UBSG.CH (H1)

Aktuální cena se pohybuje kolem 27,91 CHF a je v klesajícím trendu.

Oranžová křivka představuje exponenciální klouzavý průměr (EMA) s periodou 50, zatímco modrá křivka znázorňuje jednoduchý klouzavý průměr (SMA) s periodou 200. EMA 50 se nachází pod SMA 200, což signalizuje medvědí trend.

RSI má hodnotu 37,7, což naznačuje, že akcie se blíží přeprodané oblasti, ale zatím není extrémně přeprodaná (hranice 30). Pokud by RSI klesl pod 30, mohl by to být signál pro možnou korekci směrem vzhůru.

Zdroj: xStation5