URGENT: EURUSD mírně klesá po zveřejnění zápisu z jednání FOMC! 🚨

- Rozdílné názory, ale celkově holubičí tón. Přestože někteří členové FOMC tvrdí, že v září není třeba snižovat sazby, většina se shodla, že další uvolnění měnové politiky může být ještě letos vhodné, což odpovídá očekáváním trhu.
- Většina představitelů však zároveň zdůraznila vzestupná inflační rizika a upozornila, že cenové tlaky zůstávají zvýšené, i když inflační očekávání jsou obecně stabilní.
- Výbor zaznamenal pozvolné, ale znatelné ochlazení poptávky po pracovní síle a růstu mezd, přičemž někteří členové varovali před rostoucími riziky pro zaměstnanost.
- „Zhruba polovina“ představitelů Fedu očekává, že letos dojde ještě ke dvěma snížením sazeb.
- „Několik“ členů FOMC uvedlo, že značná část tlaku na trhu práce je způsobena umělou inteligencí.
- „Několik“ dalších poznamenalo, že uvolnění imigračních omezení pomohlo zmírnit některé inflační tlaky.
- „Několik“ představitelů zdůraznilo důležitost sledování úrovní rezerv a širších finančních podmínek, což naznačuje, že řízení rozvahy zůstane klíčové pro zajištění dostatečné likvidity. Aktuálně přitom platí, že „bankovní rezervy vypadají jako dostatečné.“
- Někteří účastníci rovněž poznamenali, že současné nastavení měnové politiky nemusí být zvlášť restriktivní, což znamená, že reálné sazby mohou nadále podporovat růst, zatímco Fed balancuje mezi riziky inflace a potřebou udržet ekonomické tempo.
