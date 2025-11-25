Denní shrnutí: Americké indexy rostou, zatímco dolar slábne před svátkem Díkůvzdání 🗽

Sentiment na Wall Street dál ukazuje silnou chuť po růstu, a to navzdory tomu, že akcie Nvidia zpočátku propadly téměř o 7 %. Pokles NVDA se však zmírnil na přibližně 3 % a technologický sektor se zotavuje; zpomalily také ztráty u Taiwan Semiconductor, AMD a Oracle. Meta Platforms a Eli Lilly obchodují výše, zatímco Alphabet dosáhl nových historických maxim. Téměř všechny akciové sektory jsou v zelených číslech.
Akcie polovodičových firem negativně reagovaly na zprávu, že Meta zvažuje využití čipů TPU od Googlu místo GPU od Nvidie. Tato informace zasáhla vnímané „monopolní“ postavení Nvidie a podpořila optimismus kolem Alphabetu, který je spolu s Broadcomem čím dál více vnímán jako hlavní konkurent firmy vedené Jensenem Huangem.
Americký dolar dnes oslabuje po slabších maloobchodních tržbách a poklesu spotřebitelského sentimentu podle průzkumu Conference Board. Wall Street zvyšuje sázky na snížení sazeb Fedu v prosinci a EURUSD posiluje o 0,4 %, když se odrazil od klíčové podpory na 200denním EMA a testuje oblast 1,158.
Dnešní makrodata z USA:
-
Spotřebitelská důvěra (Conference Board): 88,7 (oček. 93,3; předchozí 94,6; rev. 95,5)
-
Index čekajících prodejů domů: 76,3 (předchozí 74,8; rev. 71,8)
-
Maloobchodní tržby meziročně: +4,3 % (předchozí +5,0 %)
-
PPI meziročně: +2,7 % (oček. +2,6 %)
-
Jádrový PPI meziměsíčně: +0,1 % (oček. +0,2 %)
-
Jádrový PPI meziročně: +2,6 % (oček. +2,7 %; předchozí +2,8 %)
-
PPI meziměsíčně: +0,3 % (oček. +0,3 %)
-
Jádrové maloobchodní tržby meziměsíčně: +0,3 % (oček. +0,3 %)
-
Hlavní maloobchodní tržby meziměsíčně: +0,2 % (oček. +0,4 %)
-
Zásoby podniků meziměsíčně: 0 % (oček. 0 %)
-
Index výroby Richmond Fed: -15 (oček. -5)
-
Index cen domů meziročně: +1,7 % (předchozí +2,3 %)
-
Index cen domů meziměsíčně: 0 % (oček. +0,2 %)
-
Index S&P/Case-Shiller 20 měst meziročně: +1,36 % (oček. +1,4 %)
-
Redbook YoY: +5,9 % (předchozí +6,1 %)
Futures na kávu (ICE Coffee) rostou již třetí den v řadě po předchozím výprodeji. Hlavním důvodem je sucho v brazilském regionu Minas Gerais, kde je úhrn srážek pouze na 50 % historického průměru.
Futures na zemní plyn klesly o více než 2,5 %, jelikož se zmírnily předpovědi chladného počasí ve většině států USA, i když v odpoledních hodinách došlo k částečnému zotavení z denního propadu přes 4,5 %.
Ceny kryptoměn klesají navzdory pozitivnímu sentimentu na akciových trzích. Bitcoin se drží kolem 87 000 USD a zatím se mu nepodařilo prorazit zpět nad 90 000 USD. Ethereum se obchoduje těsně pod 2 900 USD.
Scott Bessent uvedl, že slyšení kandidátů na nového šéfa Fedu stále probíhají; Bílý dům chce rozhodnutí učinit před Vánoci. Podle anonymních zdrojů získává převahu Kevin Hassett, považovaný za loajálního spojence Donalda Trumpa.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.