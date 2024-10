US OPEN: Býci se po nižším otevření snaží znovu získat kontrolu 🟢

US500 a US100 mírně rostou na začátku seance

US2000 obchoduje níže

Výnosy 10letých dluhopisů rostou nad 4,00 %

Index dolaru obchoduje beze změny

Začátek seance na americkém akciovém trhu není poznamenán volatilitou. Indexy otevřely bez jasného směru, s mírnými zisky u US500 a US100, zatímco US2000 klesá. Nejistota na akciovém trhu je také ovlivněna pokračujícím posilováním dolaru a růstem výnosů 10letých dluhopisů, které jsou opět vyšší než výnosy 2letých dluhopisů. Navzdory pomalému otevření se býci snaží převzít kontrolu a posunout ceny mírně vzhůru.

US500

Index v době publikace získává +0,45 %, což je nárůst z počátečního růstu +0,25 %. Cena indexu zůstává nad klíčovou podpůrnou zónou kolem 5 730 bodů, která je v současnosti nejdůležitější podpůrnou linií pro býky. Nejbližší rezistence k prolomení zůstává na 5 800 bodech, blízko historického maxima na US500.

Zdroj: xStation 5

Novinky ze společností

Supermicro (SMCI.US) představila nový 3U Edge AI server schopný podporovat až 18 GPU a obsahující dva procesory Intel Xeon řady 6900. Navzdory tomuto uvedení akcie Supermicro v úterním ranním obchodování klesly o 4,30 %. Nový systém je navržen pro nízkolatenční AI úlohy, zejména pro on-premises aplikace založené na LLM. Toto uvedení následuje po pondělním oznámení o nasazení více než 100 000 GPU s kapalinovým chlazením.

CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon zdůraznil, že středně velkým americkým bankám by mělo být umožněno fúzovat, pokud jejich představenstva vidí hodnotu, bez nadměrného vládního zásahu. Zůstává opatrný ohledně ekonomiky, poznamenává, že dosažení "měkkého přistání" je obtížné. Dimon uznal, že zatímco nedávné snížení sazeb Fedu o 50 bazických bodů je v krátkodobém horizontu v pořádku, dlouhodobé inflační tlaky zůstávají kvůli faktorům jako federální deficit a geopolitická nestabilita. Očekává, že úrokové sazby zůstanou vysoké nebo mírně vzrostou, a zopakoval potřebu silné armády a ekonomiky uprostřed globálních nejistot.

DocuSign Inc. (DOCU.US) vyskočil o více než 8,40 % po zprávě, že akcie budou přidány do indexu S&P MidCap 400 před otevřením trhu 11. října. DocuSign nahradí v indexu společnost MDU Resources Group Inc. (MDU.US), zatímco MDU Resources se přesune do indexu S&P SmallCap 600, kde nahradí Chuy's Holdings Inc. (CHUY).