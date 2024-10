US Open: Nálada na Wall Street je před Fedem smíšená 🗽 US100 mírně ztrácí, Resmed se propadá o 6 %

Indexy na Wall Street otevírají seanci mírně níže a očekávají téměř předem definitivní závěr prvního snížení sazeb Fedu za 4 roky (19:00 GMT) a Powellovu konferenci (19:30 GMT)

Trh oceňuje s 66% pravděpodobností snížení sazeb Fedu o 50 bp; reakce na rozhodnutí zůstává nejistá. US100 na otevření ztrácí 0,2 %.

BlackRock (BLK.US) a Microsoft (MSFT.US) plánují společnou investici více než 30 miliard USD do umělé inteligence a infrastruktury pro databáze a energetický sektor; celkové financování celé akce by mohlo dosáhnout až cca. 100 miliard USD; investice se budou týkat především USA a v menší míře spojeneckých zemí

Akcie US Steel (X.US) mírně posílily na základě nových zpráv naznačujících konečné rozhodnutí o převzetí po listopadových volbách v USA; Resmed (RMD.US) klesl o 6 % po downgradu od Wolfe Research a zahájil realizaci zisku poté, co dosáhl 1letého maxima

Investoři zahájili dnešní seanci poklesy a s napětím očekávali rozhodnutí Fedu a projev Jeroma Powella. Zdá se, že rozhodnutí snížit sazby o 25 bazických bodů by bylo více v souladu s dosavadní komunikací Federálního rezervního systému a snížení o 50 bazických bodů by mohlo být vnímáno jako „přiznání“ opožděnosti vůči měnovému uvolňování, což by následně mohlo být jistým varovným signálem pro akciový trh. Z krátkodobého hlediska však zůstává reakce na rozhodnutí Fedu značně nejistá; ačkoli větší snížení při zachování solidních hodnot z ekonomiky by mělo podpořit Wall Street a oslabit výnosy. Údaje z amerického realitního trhu se dnes ukázaly být silnější, než se očekávalo. Měsíční stavební povolení vzrostly téměř o 5 % oproti odhadům 1 % a zahájení výstavby vzrostlo o 9,6 % m/m oproti odhadům 6,5 % po poklesu o 6 % v červenci.

Wall Street zahajuje seanci v mírně slabším sentimentu; Akcie BigTechu rostou; slabší sentiment je vidět v sektoru zdravotnictví a lékařské péče. Zdroj: xStation5

Graf US100 (interval M30, D1)

Z krátkodobého hlediska vidíme, že index si udržel svou zářijovou vzestupnou linii a před konferencí Fedu se obchoduje mezi hybnými průměry EMA50 a EMA200. Pokles pod 19 400 by mohl naznačovat intenzivnější sestupnou hybnost. Vzestup nad 19 500 by mohl býkům otevřít cestu k testování lokálních maxim na 20 000 bodech.

Zdroj: xStation5

Podíváme-li se na široký denní interval, futures Nasdaq 100 klesly pod EMA200 (červená čára) dvakrát, ale rychle se jim podařilo vyrovnat statistiky a bránit vzestupný trend. Hlavní podpora je nyní na 18500 bodech, kde se nachází 23,6 Fibonacciho eliminace vzestupné vlny z roku 2022.

Zdroj: xStation5

Novinky z firem



Akcie společnosti Edwards Lifesciences (EW.US), která se specializuje na zařízení určená pro kardiovaskulární chirurgii, ztrácejí 2 % poté, co Jefferies snížil hodnocení akcií, aby je držel z nákupu, s odkazem na obavy z vyhlídek na růst podnikání. Analytici z Baptista Research však společnost upgradovali, aby překonala pozastavenou výkonnost s cenovým cílem zvýšeným na 82,90 USD oproti dnešním 66 USD

Akcie GE HealthCare (GEHC.US) mírně posílily poté, co analytici z BTIG dříve upgradovali akcie tak, aby nakupovaly z neutrální hodnoty, a uvedli, že prostředí lékařských technologií pro podnikání v oblasti lékařských technologií společnosti se zlepšilo.

On Holding (ONON.US) získává poté, co Stifel zvýšil svou cílovou cenu pro výrobce populárních sneaker barů na 59 dolarů z dřívějších 45 dolarů. Společnost má v současnosti hodnotu kolem 50 USD a od svého IPO v roce 2021 získala více než 60 %.

Akcie silně obchodované společnosti Sirius XM Holdings (SIRI.US) získávají 3 %, protože Guggenheim Securities zvýšily svůj rating satelitní rádiové společnosti na Buy, což zdůrazňuje, že provozní trendy a volný peněžní tok jsou stabilní a počet předplatitelů se pravděpodobně zvýší. Společnost se potýká s vysokým dluhem (více než 9 miliard dolarů v dlouhodobém dluhu) Super Micro Computer (SMCI.US) mírně získává poté, co společnost Needham & Co. zahájila pokrytí akcií doporučením k nákupu. Analytici tvrdí, že čipová společnost má výhodu prvního na trhu díky „návrhu výpočetních systémů založených na GPU a kapalinou chlazených řešení“. V současné době společnost SuperMicro stále neoznámila čtvrtletní výsledky a její okno končí, poté by mohlo dostat tučnou penalizaci od SEC

Akcie United States Steel (X.US) rostou, protože americký výbor pro bezpečnost udělil japonskému konglomerátu Nippon Steel povolení znovu předložit svůj plán koupit americkou ocelářskou společnost v obchodu v hodnotě asi 14,1 miliardy dolarů.

Akcie VF Corporation (VFC.US) posílily o 3 %, protože vlastník značky The North Face byl povýšen na „překonanou“ společnost Barclays, která očekává, že se fundamenty společnosti během příštích čtyř až šesti čtvrtletí zlepší. Rostou také akcie Victoria's Secret (VSCO.US); také na vlně doporučení společnosti Barclays, která věří, že nejhorší okamžiky pro podnikání společnosti už jsou za sebou.