US Open: Nasdaq roste před výsledky Nvidie

- Americké trhy otevřely růstem.
- Rally podporuje stabilizace výnosů dluhopisů.
- Po oznámení stávky v Samsungu vedou růstové zisky Micron a AMD.
- NVIDIA se před dnešními večerními výsledky obchoduje bez jasného směru.
Americké trhy dnes otevřely v zelených číslech a navázaly na evropské trhy. Jak S&P 500 (0,7 %), tak Nasdaq Composite (1,3 %) rostou. Akcie podporuje čtyřprocentní pokles cen energií, který zpomalil růst výnosů dluhopisů.
Výnos 10letých amerických státních dluhopisů včera vzrostl nad 4,68 % a dostal se na nejvyšší úroveň od ledna 2025, kdy byl prezident Trump inaugurován. To představuje kumulativní růst výnosů o více než 70 bazických bodů od února. Přestože dopad tohoto pohybu na akciový trh byl zatím překvapivě malý, domníváme se, že pokud bude trend pokračovat, tlak může výrazně zesílit.
Dnešní stabilizace investorům umožňuje plně se soustředit na večerní výsledky Nvidie. Vzhledem k tomu, že společnost je silně závislá jen na pěti firmách (Microsoft, Amazon, SMC, Alphabet a Meta), které tvoří více než 50 % jejích tržeb, je předvídatelnost tržeb Nvidie o něco vyšší než u mnoha jiných společností. Pozornost by se proto měla soustředit na detaily. Mimo jiné na to, jak si vedou nové produkty jako Rubin, Vera CPU a DGX Spark.
Akcie společnosti před reportem, který je naplánován na 22:30 našeho času, rostou o 2 %. Intel, Micron, AMD a ARM Holdings vykazují výraznější zisky, podpořené plánovanou stávkou zaměstnanců jednoho z jejich největších konkurentů, Samsungu. AMD navíc zřejmě těží i ze zvýšení cílových cen od některých analytiků.
To vše se děje při absenci větších změn v makroekonomickém a geopolitickém prostředí. Dnes nebudou zveřejněna žádná tržně klíčová makrodata. Další zveřejnění, květnové PMI, je naplánováno na zítřek. Nepřišla ani žádná konkrétní oznámení od Donalda Trumpa, který pokračuje ve své nevyzpytatelné rétorice ohledně války s Íránem.
Technická analýza
US100 (D1)
Zdroj: xStation (20.05.2026)
US100 se po silném odrazu od minim z poloviny března 2026 pohybuje ve velmi strmém a dynamickém rostoucím kanálu. Po vytvoření nového maxima si trh vybírá dech. Cena nyní prochází lokální korekcí, ale stále se drží v horní polovině kanálu. Pokud by se korekce prohloubila, první důležitou zastávkou a supportem je úroveň 23,6% Fibonacciho retracementu kolem 28 000 bodů. Formace je zřetelně pro-uptrendová. Cena se výrazně vzdálila od klouzavých průměrů, zejména od 50 SMA, což potvrzuje silné momentum, ale zároveň vysílá varování – trh je v krátkodobém horizontu mírně překoupený.
Firemní zprávy
- Micron Technology (MU.US): Akcie vzrostly o více než 3,5 %, tažené přesunem investorů od asijských výrobců po zprávách o možné stávce v továrnách Samsungu. Společnost navíc právě zahájila vzorkové dodávky inovativních 256GB DDR5 serverových paměťových modulů a ve velkém nasazuje průlomové 245TB SSD disky s vysokým výkonem. Oba produkty jsou klíčovými komponenty potřebnými pro pokračující fyzické škálování světové infrastruktury umělé inteligence.
- Target (TGT.US): Maloobchodní gigant zveřejnil výsledky za 1. čtvrtletí 2026 a výrazně překonal tržní očekávání jak u zisku, tak u tržeb. Upravený zisk na akcii dosáhl 1,71 USD při konsenzu 1,46 USD, zatímco tržby meziročně vzrostly o 6,7 % na 25,4 miliardy USD. Růst táhla silná návštěvnost obchodů (o 4,4 %) a téměř 9% růst digitálních prodejů, podpořený novou službou doručení ve stejný den Target Circle 360. Přestože společnost zvýšila výhled ročních tržeb, akcie se propadly o více než 5 %. Investory znepokojil pokles provozní marže z 6,2 % na 4,5 % meziročně, způsobený hlavně růstem prodejních a administrativních nákladů.
- Lowe’s (LOW.US): Americký lídr trhu s potřebami pro domácí kutily zveřejnil solidní výsledky za 1. čtvrtletí 2026 a překonal odhady Wall Street jak na úrovni zisku, tak tržeb. Upravený zisk na akcii dosáhl 3,03 USD oproti očekávaným 2,97 USD. Největším pozitivním překvapením byl růst srovnatelných tržeb o 0,6 %, což představuje čtvrté po sobě jdoucí pozitivní čtvrtletí. Tento výsledek podpořil mimo jiné 15,5% růst e-commerce a pokračující poptávka v segmentu profesionálních dodavatelů i na trhu velkých domácích spotřebičů. Management plně potvrdil celoroční výhled. Přes všechny tyto pozitivní zprávy akcie mírně klesají o 0,5 %.
- Hasbro (HAS.US): Americký výrobce hraček a her vstoupil do roku 2026 ve velkém stylu a bez problémů překonal hranici 1 miliardy USD tržeb, zatímco trh čekal 963,9 milionu USD. Zisk na akcii dosáhl 1,47 USD při konsenzu 1,13 USD. Skutečným tahounem ziskovosti byl segment Wizards and Digital Gaming, který vzrostl o 26 %. Mobilní hra Monopoly Go! přidala do výsledků dalších 41 milionů USD. Celkové nadšení však zastínil mírně slabší než očekávaný celoroční výhled EBITDA a masivní 24% pokles tržeb v zábavním segmentu. Výsledkem byl pokles akcií o více než 8 %.
