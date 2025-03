US100 se snaží o odraz po výrazných poklesech 🗽 Vrátí se Zelenskyj k jednacímu stolu?

Americké indexy se snaží smazat ranní ztráty, přičemž US100 aktuálně ztrácí -0,8 % oproti téměř -2 % na začátku obchodování v USA. Podle ukrajinského prezidenta Zelenského je „připraven usednout k jednacímu stolu co nejdříve“, aby podepsal dohodu o nerostných surovinách a zajistil mír. Poté, co Washington zastavil vojenskou pomoc Ukrajině, označil Zelenskyj výsledek jejich schůzky v Oválné pracovně minulý pátek za „politováníhodný“.

„Nikdo z nás si nepřeje nekonečnou válku. Ukrajina je připravena usednout k jednacímu stolu co nejdříve, aby přiblížila trvalý mír. Nikdo si nepřeje mír více než Ukrajinci (…) První kroky k ukončení války by mohly zahrnovat výměnu zajatců a okamžité příměří ve vzduchu i na moři, pokud by Rusko učinilo totéž. Ukrajina je připravena kdykoli a v jakémkoli vhodném formátu podepsat dohodu o nerostných surovinách a bezpečnosti.“

Tato informace přišla jen několik hodin předtím, než Donald Trump vystoupí s projevem k národu, ve kterém představí své cíle na příští roky, včetně plánů na „mír po celém světě“.

Zdroj: xStation5