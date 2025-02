💡 US100 v konsolidaci před zveřejněním CPI

Co očekávat od klíčových ekonomických dat v USA❓

Dnes ve 14:30 obdrží investoři nejnovější údaje o inflaci v USA, které patří spolu s NFP a PCE reporty mezi nejdůležitější faktory ovlivňující rozhodnutí Federálního rezervního systému (Fed) ohledně úrokových sazeb. Trhy napjatě očekávají podrobnosti tohoto reportu, jelikož by mohl ovlivnit sentiment na Wall Street i na Forexovém trhu v následujících dnech. Co tedy můžeme očekávat od dnešních údajů o CPI?

📊 Klíčové informace před zveřejněním CPI:

Meziměsíční růst CPI za leden by mohl dosáhnout 0,3 % (oproti 0,4 % v předchozím měsíci).

za leden by mohl dosáhnout (oproti 0,4 % v předchozím měsíci). Jádrový CPI pravděpodobně vzrostl o 0,3 % m/m (oproti 0,2 % dříve).

pravděpodobně vzrostl o (oproti 0,2 % dříve). Meziroční inflace by mohla zůstat na úrovni 2,9 % , zatímco jádrový CPI by mohl klesnout na 3,1 % (z 3,2 % dříve).

by mohla zůstat na úrovni , zatímco jádrový CPI by mohl klesnout na (z 3,2 % dříve). Sezónní faktory mohou vést k vyššímu růstu jádrového CPI, protože firmy na začátku roku často upravují ceny.

mohou vést k vyššímu růstu jádrového CPI, protože firmy na začátku roku často upravují ceny. Revize údajů z druhé poloviny roku 2024 by mohly naznačit, že dezinflace byla silnější, než se původně očekávalo, což by mohlo posílit přesvědčení Fedu, že se blíží k 2% inflačnímu cíli.

Zdroj: XTB Research

Rostoucí inflační očekávání

Páteční report Michiganské univerzity ukázal výrazný nárůst inflačních očekávání. Američtí spotřebitelé nyní předpokládají, že inflace v příštím roce dosáhne 4,3 % (oproti 3,2 % v předchozím měsíci).

Jedním z hlavních faktorů tohoto skoku může být obchodní politika Donalda Trumpa, zejména jeho celní opatření, která by mohla v krátkodobém a střednědobém horizontu zpřísnit trh se zbožím v USA, což by vedlo k vyšším cenovým tlakům.

Zdroj: XTB Research

Žádné riziko ze strany trhu práce?

Jerome Powell včera ve svém projevu zdůraznil, že trh práce není hlavním zdrojem inflačních obav. Přesto mzdy v USA, které jsou jedním z klíčových faktorů inflace, v posledních měsících postupně rostou.

V lednu se mzdy zvýšily více, než se očekávalo – z 3,9 % na 4,1 %. Dopad tohoto růstu je však částečně zmírněn revizí posledního NFP reportu za rok 2024 směrem vzhůru, což může naznačovat stabilnější trh práce, než se původně předpokládalo.

Zdroj: XTB Research

Postoj Fedu

Sezónně vyšší inflace by neměla změnit postoj Fedu, který zatím nespěchá se snižováním sazeb. Nárůst inflace mezi koncem roku 2024 a začátkem 2025 byl již očekáván v USA i v EU na začátku Q4 2024.

Fed se proto zaměří především na celkový trend jádrové inflace. Pokud budou konečné údaje revidovány směrem dolů, mohlo by to naznačovat silnější přenos měnové politiky, což by mohlo ovlivnit budoucí rozhodnutí o sazbách.

Peněžní trhy aktuálně počítají s prvním snížením úrokových sazeb v září 2025. Pokud by však jádrová inflace klesala rychleji, než se očekává, mohlo by to posunout očekávání směrem k polovině roku.

Na druhou stranu, dopady celních politik by mohly tento scénář oddálit, jelikož vyšší cla mohou zvýšit cenové tlaky a udržet inflaci na vyšší úrovni déle.

Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Shrnutí

Auta a nájmy budou pravděpodobně i v první polovině roku 2025 vyvíjet tlak na pokles CPI , což podpoří širší dezinflaci .

budou pravděpodobně i v první polovině roku 2025 vyvíjet , což podpoří širší . Fed se zaměří na jádrovou inflaci a bude ignorovat dočasné šoky , jako je růst cen potravin.

a bude ignorovat , jako je růst cen potravin. Revize dat ukazující silnější dezinflaci by mohly posílit postoj Fedu ponechat sazby beze změny v krátkodobém horizontu před jejich možným snížením později.

ukazující by mohly posílit postoj Fedu před jejich možným snížením později. Naopak vyšší než očekávaná inflace by mohla Fed přimět k dalšímu odkladu snižování sazeb .

by mohla Fed . Tento vývoj by mohl být negativní pro Wall Street, která preferuje prostředí snadného přístupu ke kapitálu.

US100 dnes před zveřejněním CPI zaznamenává mírné pohyby, ale z dlouhodobého hlediska zůstává v silném rostoucím trendu. Exponenciální klouzavé průměry (50denní, 100denní a 200denní EMA) nadále slouží jako klíčové úrovně podpory pro tento index.

Zdroj: XTB Research