US500 klesá o 0,4 % před zveřejněním reportu ADP z USA a Dnem osvobození 📉

Pokud budou nová cla znamenat další eskalaci obchodních restrikcí, jakýkoli pozitivní údaj o růstu zaměstnanosti může být vnímán jako dočasný, zatímco slabší čísla by mohla být interpretována ještě negativněji. To by mohlo zvýšit poptávku po bezpečných aktivech, jako je zlato, a zatížit akciové indexy.