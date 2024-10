🎉US500 rekord, US100 testuje 20k

A more aggressive-than-expected rate cut by the Federal Reserve and robust economic data have propelled Wall Street to new highs

První hodina cash session na Wall Street byla velmi pozitivní. Index S&P 500 se vyšplhal na nová historická maxima, zatímco Nasdaq 100 se nyní blíží hranici 20 000 bodů. Při zvažování futures kontraktů je důležité si pamatovat včerejší roll-over, ale i bez tohoto faktoru by US500 byla na rekordních úrovních a US100 by byla na svém maximu od druhé poloviny srpna, nepochybně ve snaze prolomit související odpor. s těmito vrcholy.

Důvod prudkého nárůstu je jasný: Fed snížil úrokové sazby o 50 bazických bodů, více, než se očekávalo, a téměř vyhlásil vítězství nad inflací. Centrální banka naznačuje, že ekonomika je ve velmi dobré kondici a že prudký pokles inflace zaručuje další výrazné snižování sazeb. To je přesně to, co ochlazená ekonomika potřebuje: nižší úrokové sazby. Za zmínku také stojí, že s nižšími úrokovými sazbami se mohou ocenění některých společností, zejména technologických firem, které v posledních týdnech prošly značnými korekcemi, jevit jako atraktivní.

Dnes jsme také obdrželi údaje o počátečních žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Číslo dosáhlo 219 000, což je výrazně pod předchozí hodnotou 230 000. Za zmínku také stojí, že historicky se objevil signál recese, když nároky přesáhly 300 000. K tomuto bodu jsme tedy ještě velmi daleko.

US500

Převrácení bylo přibližně 50 bodů. I bez převrácení by byl US500 na nových historických maximech. Včera jsme byli svědky vybírání zisků po konferenci Fedu, ale dnes jsme svědky pokračování silného oživení, které začalo 9. září. Klíčová zóna podpory zůstává kolem 5 670-5 700 bodů. Úrovně rezistence zahrnují 5 805 při 113,0 Fibonacciho retracementu a 5 900 při 127,2 Fibonacciho retracementu. Na této úrovni také najdeme rozsah předchozí vzestupné vlny.

US100

Roll-over Nasdaq 100 byl přibližně 250 bodů. Bez tohoto faktoru by kontrakt otestoval maxima z 22. srpna. V současné době pozorujeme prolomení nad 20 000 bodů. Zisky, bez zahrnutí rollu, se pohybují kolem 2,5 %. Klíčová zóna podpory sahá od 61,8 % do 78,6 % Fibonacciho retracementu poslední klesající vlny. Úrovně odporu zahrnují 2 500 při 127,2 Fibonacciho retracementu a nedávná historická maxima 20 900 bodů.