USA podepsaly dohodu o nerostných surovinách s Ukrajinou 📄🖋️

Ukrajina podepsala dohodu o nerostných surovinách se Spojenými státy včera, 30. dubna 2025. Dokument stanovuje rámec pro hospodářské partnerství se zaměřením na klíčové ukrajinské suroviny a přírodní zdroje. Trhy na dohodu reagují pozitivně, což spolu se silnými výsledky amerických firem podporuje dnešní optimistickou náladu na Wall Street.

Dohoda o nerostných zdrojích mezi USA a Ukrajinou zřizuje společný investiční fond, který americkým společnostem poskytuje přednostní přístup k rozsáhlým ukrajinským přírodním zdrojům — včetně lithia, vzácných zemin, ropy a plynu — přičemž vlastnictví zůstává na ukrajinské straně. Fond bude prvních 10 let reinvestovat zisky zpět do ukrajinské ekonomiky a jeho správní rada bude mít většinu zástupců z USA. Důležitým bodem je, že Ukrajina nebude muset splácet 350 miliard USD, které dříve požadovala administrativa prezidenta Trumpa. Dokument rovněž uvádí, že USA uznávají záměr Ukrajiny vstoupit do EU a dohoda tento cíl nesmí ohrozit. Neobsahuje však žádné konkrétní bezpečnostní záruky, což činí americkou podporu nestabilní a podmíněnou.

Navzdory strategickému cíli snížit závislost na čínských zdrojích a podpořit obnovu Ukrajiny čelí dohoda zásadním překážkám: surovinové oblasti jsou často pod ruskou kontrolou, infrastruktura byla válkou zničena a rozvoj těžebních lokalit může trvat až 20 let a stát miliardy dolarů. Krátkodobý dopad na trhy je proto omezený, přesto by dohoda mohla dlouhodobě přinést výhody americkým firmám v sektorech těžby, energetiky a infrastruktury. Dohoda signalizuje ekonomické zapojení, ale nepředstavuje vojenskou záruku.