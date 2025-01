USA zařadily čínského dodavatele baterií Tencent a CATL na černou listinu

Spojené státy zařadily společnosti Tencent Holdings Ltd. a Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) na svou černou listinu kvůli údajným vazbám na čínskou armádu. Tento nečekaný krok se týká dvou průmyslových gigantů jen několik týdnů před nástupem Donalda Trumpa do úřadu.

CATL, klíčový dodavatel společnosti Tesla Inc, a Tencent, největší světový vydavatel her, byly zařazeny na seznam ve federálním registru kvůli jejich údajnému napojení na Lidovou osvobozeneckou armádu (PLA). Obě společnosti tato obvinění odmítly, označily své zařazení za chybu a popřely jakékoli vazby na armádu. Po tomto oznámení se akcie společnosti Tencent v Hongkongu propadly o více než 7 %, což znamenalo jejich nejprudší pokles od října, zatímco akcie CATL klesly přibližně o 3 %.

Širší ekonomické důsledky

Rozhodnutí představuje riziko eskalace napětí mezi USA a Čínou, největšími světovými ekonomikami. Zařazení na černou listinu Pentagonu sice neznamená přímé sankce, ale slouží jako varování pro americké společnosti, aby se vyhnuly obchodům s firmami uvedenými na seznamu. Umístění společnosti CATL by mohlo narušit globální dodavatelské řetězce, protože společnost dodává baterie nejen společnosti Tesla, ale také předním výrobcům automobilů, jako jsou Volkswagen AG a Stellantis NV. Tento vývoj se časově shoduje se zvýšenou kontrolou ze strany amerických a evropských vlád nad rostoucím vlivem Číny v kritických odvětvích, jako jsou elektromobily.

Na černé listině jsou uvedeny i další čínské firmy, včetně SenseTime Group Inc., významné společnosti zabývající se umělou inteligencí, a Changxin Memory Technologies Inc., klíčového hráče v oblasti výroby polovodičů. Obě firmy jsou považovány za zásadní pro technologické ambice Pekingu. Kromě toho byly na seznam přidány také společnosti Cnooc Ltd. a Cosco Shipping Holdings Co., na které byly dříve uvaleny sankce. Akcie společnosti Cosco se v Hongkongu propadly o 4,4 %, zatímco akcie společnosti Cnooc klesly o 1,6 %.

Reakce trhu a reakce společností

Navzdory obavám investorů analytici Citigroup, včetně Alicie Yap, varovali před unáhlenými závěry a upozornili na nedostatek přesvědčivých důkazů, které by černou listinu ospravedlňovaly. Tencent, nejhodnotnější čínská technologická společnost, zdůraznila svou roli soukromé firmy bez vojenských vazeb. Společnost Tencent, známá svými investicemi do herních společností, jako jsou Epic Games Inc. a Activision Blizzard Inc, označila tento krok za nepodložený.

„Nejsme vojenská společnost ani dodavatel,“ uvedl mluvčí společnosti Tencent. „Toto zařazení nemá žádný dopad na naše podnikání, ale budeme spolupracovat s ministerstvem obrany, abychom vyřešili případná nedorozumění.“ Podobně společnost CATL uvedla, že nemá žádné vazby na armádu, a dodala, že byla založena soukromě a na burzu vstoupila v roce 2018.

Historické souvislosti a politické důsledky

Černá listina Pentagonu má původ v exekutivním příkazu podepsaném Trumpem v roce 2020, který zakazoval americké investice do čínských firem napojených na PLA. Toto opatření je součástí širší strategie USA, jejímž cílem je čelit rostoucímu ekonomickému a technologickému vlivu Číny, která je často kritizována za „zneužívání obchodních praktik“.

Američtí představitelé, včetně senátora Marca Rubia, se vyslovili pro to, aby se zaměřili na společnosti, jako je CATL, kvůli jejich strategickému významu při dodávkách kritických technologií. V reakci na to čínské ministerstvo zahraničí odsoudilo americké sankce, označilo je za „nezákonné“ a vyzvalo Washington, aby své kroky změnil.

Výzvy pro postižené firmy

Některé čínské společnosti úspěšně napadly své zařazení na seznam. Například společnost Xiaomi Corp. dosáhla v roce 2021 urovnání sporu, zatímco společnost Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. dosáhla v loňském roce odstranění svého zařazení. Zařazení na černou listinu však přichází v náročné době pro čínské technologické firmy, z nichž mnohé čelí regulačním zásahům na domácím trhu a hospodářskému poklesu. Navzdory těmto nepříznivým faktorům se společnosti Tencent podařilo v loňském roce dosáhnout 42% růstu akcií kótovaných na burze v Hongkongu, a to díky svým herním a fintech divizím.

Globální důsledky pro CATL

Společnost CATL, která ve třetím čtvrtletí roku 2024 kontrolovala více než třetinu celosvětových dodávek baterií, je opěrným bodem v dodavatelském řetězci elektromobilů. Rostoucí geopolitické napětí a potenciální globální zpomalení výroby elektromobilů by však mohlo poškodit činnost společnosti. Významní zákazníci, jako je Ford Motor Co. údajně snižují objednávky, což přimělo společnost CATL, aby prozkoumala možnost licencování svých technologií, aby se vyhnula clům.

Ministerstvo obrany USA upřesnilo, že společnosti na černé listině mohou požádat o přehodnocení svého zařazení. Zda se společnostem Tencent a CATL podaří napadnout své zařazení na seznam, se teprve uvidí.