💲⏬USD před rozhodnutím Fedu oslabuje

Dnes ve 20:00 Fed oznámí snížení úrokových sazeb. Jak výrazné ale bude?

Do rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách zbývá jen několik hodin. Trh si stále není jistý, o kolik bude úroková sazba snížena. Komunikace Fedu byla v posledních týdnech poměrně jasná, přičemž silný signál vyslal Powell během konference v Jackson Hole. Podle Powella nastal čas snížit úrokové sazby ve Spojených státech. Zatím však není jasné, jak silný tento krok bude. Samotné rozhodnutí se uskuteční ve 20:00 a tehdy budou také zveřejněny prognózy. Tisková konference začne ve 20:30.

Co očekávat od Fedu?

Konsensus agentury Bloomberg jasně ukazuje na snížení sazeb o 25 bazických bodů.

Ze zhruba 120 prognóz pouze 9 naznačuje snížení o 50 bazických bodů a jedna prognóza navrhuje ponechání úrokových sazeb beze změny.

Mezi ty, kteří očekávají snížení o 50 bazických bodů, patří JP Morgan a Bloomberg Economics.

Trh s futures oceňuje dnešní snížení sazeb o 50 bazických bodů na 66 %, ačkoli nedávno to bylo dokonce 72 %.

Do konce letošního roku trh oceňuje 4,6 snížení po 25 bazických bodech, což znamená přibližně 115 bazických bodů.

Agentura Bloomberg uvádí, že dnešní snížení sazeb o 50 bazických bodů povede k nárůstu očekávání dalších dvou změn o 50 bazických bodů.

Trh s futures naznačuje snížení o zhruba 250 bazických bodů do konce příštího roku.

Očekávání úrokových sazeb podle futures kontraktů na Fed funds. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Záleží na velikosti snížení?

Stojí za zmínku, že Fed dlouhodobě uplatňuje poměrně jasný přístup ke svým rozhodnutím a málokdy překvapí. K poslednímu překvapení došlo na začátku pandemie, kdy Fed snížil úrokové sazby o 125 bazických bodů. Tehdy však bylo nutné jednat rychle, aby se zabránilo hospodářské recesi. Podíváme-li se na historii očekávání a kroků Fedu (konsenzuální údaje od roku 1997), zaznamenali jsme pouze 4 případy překvapivého většího snížení sazeb:

V listopadu 2002 došlo ke snížení o 50 bazických bodů. To byl téměř konec cyklu snižování sazeb souvisejícího s hospodářskou krizí po splasknutí dot-com bubliny.

V září 2007 snížení o 50 bazických bodů. To bylo na začátku cyklu snižování v souvislosti s finanční krizí.

V prosinci 2008 snížení o 75 bazických bodů. Jednalo se o poslední snížení v cyklu souvisejícím s finanční krizí. Poté byly sazby sníženy z 1,0 % na 0,25 %.

V březnu 2020 o 125 bazických bodů. Trh očekával snížení pouze o 25 bazických bodů. To však byl začátek pandemie a problémů s likviditou na trhu.

Čelí nyní americká ekonomika podobným problémům jako tehdy? Ne tak docela. Inflace sice klesá, ale stále je zvýšená. Trh práce se ochladil, ale podle zprávy NFP stále generuje růst zaměstnanosti. Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti se pohybuje kolem 230 000 a míra nezaměstnanosti je 4,2 %, což je mírně nad prognózami Fedu. Silným krizovým signálem by byly žádosti o podporu nad 300 000 a míra nezaměstnanosti nad 5 %. Pozornost investorů by se proto kromě samotného snížení měla zaměřit i na prognózy.

V červnu se ekonomické projekce oproti březnu nezměnily. Ukazují na růst o 2,1 % v letošním roce a o 2,0 % v roce příštím.

Míra nezaměstnanosti byla pro letošní rok odhadnuta na 4,0 %. Pro příští rok byla prognóza zvýšena na 4,2 %. To je také dlouhodobá prognóza nezaměstnanosti.

Prognózy inflace byly mírně zvýšeny, ale to je v současné době méně důležité.

Počet očekávaných škrtů byl výrazně snížen. Medián v červnu naznačoval jedno až dvě snížení, zatímco v březnu se odhadovala šance na 3 snížení. Nyní bude prognóza počtu škrtů určitě zvýšena.

Mezi investory a analytiky panuje přesvědčení, že Fed přichází se škrty pozdě, takže současný krok vynahradí to, co se mělo stát v červnu či červenci. Absence snížení o 50 bazických bodů by mohla vést k výraznému poklesu indexů. Ačkoli se Fed neřídí tím, co se přímo děje na akciovém trhu, ovlivňuje sentiment na všech aktivech po celém světě.

Během posledního zasedání se zveřejněním prognóz většina členů Fedu očekávala v letošním roce 1 nebo 2 snížení. Zdroj: Bloomberg Finance LP



Jak bude reagovat trh?

EURUSD

Zdá se, že snížení o 25 bazických bodů by mělo výrazně posílit dolar, který byl v poslední době zřetelně oslaben. Záležet bude samozřejmě i na ekonomických prognózách a výhledu dalších snížení v letošním roce a v letech následujících. Situaci dolaru by mohlo zlepšit i snížení o 50 bazických bodů, ale bez výraznějších škrtů v budoucnu. Snížení o 50 bazických bodů a komunikace dalších výrazných škrtů by mohly vést k růstu EURUSD ve střednědobém horizontu směrem k 1,12-1,13.

Změny na EURUSD po prvním snížení úrokových sazeb v cyklu. Během snížení sazeb v roce 2019 dolar zpočátku ztrácel hodnotu, později však začal posilovat. Do 20 dnů od rozhodnutí se EURUSD vrátil do stavu před rozhodnutím. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

EURUSD před dnešním rozhodnutím Fedu jednoznačně posiluje. Je však vidět, že těsně nad úrovní 1,1150 může dojít k silnému prodejnímu tlaku. Snížení o 25 bb by mohlo vést k otestování úrovně 1,11. V případě snížení o 50 bb by se cílem mohla stát zóna mezi 1,1160 a 1,1180.Výnosy se chovají zajímavě a naznačují možné menší snížení, než trh očekává. Zdroj: xStation5



US500

Ačkoli snížení o 50 bazických bodů by mohlo signalizovat slabé ekonomické prognózy, v tuto chvíli se zdá, že menší snížení by bylo pro trh zklamáním. Ani velmi optimistické prognózy by nemohly vést k pokračování nedávných zisků. Pokud dojde ke snížení o 25 bazických bodů, mohl by US500 otestovat oblast 5600 bodů. Na druhou stranu, doručení snížení o 50 bazických bodů, bez velmi negativních prognóz, ale s příslibem dalšího výrazného snížení, by mělo vést k otestování alespoň 5670 a v dalších seancích k růstu na 5700.

Při pohledu na chování indexu S&P500 po prvním snížení v cyklu jsme obvykle v prvních dnech po předchozích ziscích zaznamenali vybírání zisků. Jak vidíte, index S&P500 obvykle před rozhodnutím získal zhruba 9-10 seancí. Nicméně během 10-20 seancí se index S&P 500 obvykle přiblížil úrovním před rozhodnutím. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

US500 se snaží prorazit nad linii klesajícího trendu. Za pozornost stojí také rolování futures kontraktů po skončení dnešní seance. Na základě současných úrovní bude zítřejší cena otevírat zhruba o 61 bodů výše. Zdroj: xStation5