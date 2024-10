💲USDIDX roste o 0,25% před zápisem FOMC

🗽Wall Street očekává nejnovější zveřejnění zápisu FOMC naplánováno na 20:00

FOMC Minutes bude jednou z nejdůležitějších událostí dnešního zasedání, i když nelze vyloučit, že tón pro finanční trhy platí série prohlášení bankéřů Fedu těsně před dnešními událostmi. Před zveřejněním zápisu budeme moci slyšet prohlášení Bostic, Logana, Goolsbee, Barkina a Jeffersona. Collins také promluví po minutě, jakmile se zasedání na Wall Street u. Vzhledem k tomu budou nejnovější prohlášení členů Fedu čerstvějším pohledem na měnovou politiku než přepisy rozhovorů ze zasedání před 3 týdny.

Co ukáže FOMC minuty?

Navzdory tomu, že od posledního rozhodnutí o úrokové sazbě uběhly 3 týdny, stojí za zmínku, co přimělo bankéře k dalšímu snížení úrokových sazeb. Pokud si bankéři věří v ekonomiku, nemělo by to americkým aktivům příliš ublížit. Pokud by však rozhodnutí bylo vedeno velkými obavami o trh práce, mohlo by to poškodit dolar a Wall Street. Co stojí za zmínku v zápise?

Smíšené názory Fedu, protože rozhodnutí o snížení padlo, ale Bowman hlasoval pro snížení o 25 bazických bodů, zatímco makro vysílalo signály o zlepšení uprostřed vyšších cen ropy

Velký význam má hlas samotného náčelníka, který poukázal na oprávněnost většího tahu a nejspíš by mohl většinu nerozhodnutých přesvědčit o větším škrtu

Pokud zápis ukáže, že Powell musel přesvědčit velkou část členů FOMC, mohou se tito členové nyní na příštím zasedání rozhodnout pro snížení o 25 základních bodů.

Snížení o 50 bazických bodů by mohlo signalizovat rekalibraci politiky a jakýkoli následný pohyb by byl spíše standardní

Důvodem pro další snižování může být ekonomická slabost, která není v datech (zejména těch posledních) tak patrná.

Vzhledem k nedávným lepším datům z americké ekonomiky (zejména z trhu práce) existuje šance, že většina nerozhodnutých členů, které Powell přesvědčil, vsadí na listopadovém zasedání na menší snížení o 25 bazických bodů. Aktuálně trh zaznamenává letos další dvě snížení a průměrnou efektivní sazbu 4,3 %. Naproti tomu v červnu příštího roku trh očekává 4-5 snížení s efektivní sazbou 3,6 %.

Očekávané sazby pro konec letošního a polovinu příštího roku vzrostly, což se setkalo s posílením dolaru. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Jak bude reagovat trh?

Podle modelu Bloomberg se ke zpracování prohlášení členů Fedu jejich postoj výrazně nezměnil, takže ospravedlnění nedávného posílení dolaru bude záviset na jejich slovech. Pokud vyloučí možnost snížení o 50 bazických bodů, dolar má stále vyhlídky na posílení. Pokud se však ukáže, že by rádi viděli pokračování silnějšího snižování, pak dolar pravděpodobně obnoví svůj klesající trend. Nicméně Powellův postoj je stále „holubičí“ s jeho stěžejním „projevem“ (odrážejícím celkový postoj FOMC) uprostřed zářijového snížení sazeb, takže celková volatilita po dnešním FOMC nemusí být tak vysoká, zvláště pokud zpráva neukáže žádná velká překvapení.

Index sentimentu prohlášení členů Fedu se výrazně nezměnil a dolar posílil. Zdroj: Bloomberg Finance LP

Index amerického dolaru (USDIDX) od konce září posílil o více než 2,5 % a nyní je nejvýše od poloviny června. Dolar je v současnosti také dost přeprodaný, podíváme-li se na data CFTC. Sezónnost zároveň ukazuje na oslabení dolaru do konce října. Mějte však na paměti, že nás čeká mnoho zajímavých událostí: dnešní FOMC, inflace CPI za září (zítra ve 13:30 BST), následovaná inflací PCE a zprávou NFP za říjen. Všechny tyto události proběhnou před prezidentskými volbami a dva dny po volbách padne rozhodnutí Fedu. Jak vidíte, důvodů pro volatilitu bude spousta.

USDIDX (D1 interval)

USDIDX v současné době testuje důležitou rezistenční zónu mezi 38,2 a 50,0 Fibo retracementu poslední klesající vlny. Pokud minuty Fedu ukážou, že snížení o 50 bp bylo jednorázovou záležitostí a bankéři naznačují 25 bp, pak existuje šance prorazit alespoň na úroveň 103. Vzestup na 104 by vyžadoval vyšší inflaci, než se očekávalo, a řadu dalších pozitivních údajů z USA. I při nárůstu na 103 by byl možný rychlý začátek korekce. Pokud by však dnešní minuty ukazovaly holubičí, pak by cílem bylo pásmo kolem 23,6 retracementu a na úrovni 101 pro dolarový index.