USDJPY mírně ztrácí na pozadí jestřábích výroků členů BoJ Himina a Mommy

Japonský jen mírně posílil poté, co člen BoJ Rjozo Himino naznačil, že banka je připravena dále zvyšovat sazby, pokud dojde k hospodářské expanzi. Himino signalizoval, že japonská ekonomika se začala hýbat a podle toho by se měla hýbat i japonská měnová politika. Rekordní zisky podniků a rekordně vysoký růst mezd v zemi představují významné inflační tlaky. Celkově Himino signalizoval, že pokud se výhled z července naplní, BoJ bude muset zvýšit úrokové sazby, protože mnohé „reálné sazby“ jsou prozatím záporné. Kazuo Momma z BoJ také naznačil, že „pokud jen oslabí na 150 nebo 155, posune to načasování zvyšování sazeb“. Japonští bankéři však pravděpodobně počkají do konce roku, na zprávy o dovozních cenách a fx kurzu USDJPY, stejně jako na dopad zvýšení mezd a vyjednávání o mzdách v příštím roce.

Zdroj: xStation5