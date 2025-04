VIX roste o 1,8 % před zveřejněním předběžných údajů ISM z amerického zpracovatelského sektoru a reportu JOLTS.

Futures na index volatility CBOE (VIX) dnes rostou o více než 2 %, a to před klíčovým americkým makroúdajem dne – zprávou ISM ze zpracovatelského sektoru za březen, která bude zveřejněna v 16:00.

Index S&P 500 zakončil 1. čtvrtletí 2025 poklesem o 4,6 %, což je nejhorší první kvartál od Q1 2022. Investory znepokojují cla a jejich ekonomické dopady.

Investoři očekávají, že ISM ve zpracovatelském sektoru ukáže hodnotu 49,5 bodu (vs. předchozích 50,3), zatímco JOLTS report klesne na 7,665 milionu (vs. 7,74 milionu předtím).

Podle Conference Board klesla spotřebitelská očekávání ohledně budoucnosti ekonomiky v březnu na 12leté minimum.

Goldman Sachs odhaduje, že v případě uvalení nových 15% cel prezidentem Trumpem by růst americké ekonomiky zpomalil do konce roku na pouhé 1 % ročně. Analytici navíc vidí více než 1 ku 3 šanci, že USA v příštích 12 měsících vstoupí do recese.

Moody’s a EY Parthenon varují, že univerzální 20% cla by vyvolala recesi. Moody’s očekává, že nezaměstnanost by vyvrcholila na 7,3 % počátkem roku 2027 a zůstala by poblíž 6 % až do roku 2028.

Podle nejextrémnějších scénářů Moody’s by akciové trhy mohly ztratit až čtvrtinu své hodnoty a více než 5 milionů pracovních míst by zaniklo do začátku roku 2027. Největším rizikem pro trhy je situace, kdy ceny zboží porostou, zatímco zisky firem a produktivita v USA klesnou.

VIX (M15 interval)

Index VIX se pokouší o odraz nad úroveň 23,6 % Fibonacciho retracementu poslední růstové vlny na 21,46.

Prozatím lze očekávat konsolidaci mezi úrovněmi 38,2 % a 23,6 % Fibonacciho retracementu, zatímco trhy čekají na klíčová makrodata z USA.

Source: xStation5