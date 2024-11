Volkswagen plánuje uzavření tří závodů v Německu, ohroženo je desetitisíce pracovních míst

Volkswagen (VOW3.DE) zvažuje uzavření až tří výrobních závodů v Německu, což by mohlo mít zásadní dopad na německý průmysl a zaměstnanost. Tento krok, který by byl první v historii automobilky, by mohl ohrozit desetitisíce pracovních míst. Volkswagen také uvažuje o snižování velikosti zbývajících závodů, outsourcingu některých pozic a zmrazení platů do roku 2027.

Odborové svazy reagovaly okamžitými stávkami, které mají pokračovat, dokud nebudou vyřešeny požadavky zaměstnanců, včetně požadavku na navýšení mezd. Předsedkyně podnikové rady, Daniela Cavallo, uvedla, že management automobilky je ve svém rozhodnutí vážný a nejedná se pouze o vyjednávací taktiku.

Tento krok přichází v době, kdy čínská konkurence způsobuje pokles prodeje německých vozů a kdy se Evropská unie zavázala k přechodu na elektromobily a ke klimatické neutralitě do roku 2050. Společnost čelí ekonomickým tlakům, včetně vysokých nákladů na energie a práce v Německu. Situaci zhoršují i plány na uzavření závodu v Bruselu.

Tento ekonomický tlak ovlivňuje i vládu kancléře Olafa Scholze, který čelí kritice za nedostatečná opatření na podporu průmyslu. Politická opozice vyzývá k jeho rezignaci, pokud neprokáže schopnost situaci řešit.