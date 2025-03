Volkswagen připravuje záložní plány kvůli americkým clům

Automobilka Volkswagen se připravuje na možné dopady amerických cel, přičemž krátkodobé přesunutí výroby z Mexika do USA není podle vedení značky realistické řešení.

Dopad cel na výrobu

Volkswagen vyrábí přibližně dvě třetiny svých vozů pro americký trh v mexické továrně Puebla. Díky splnění pravidel USMCA (dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou) dostal měsíční výjimku z nedávno zavedeného 25% cla na dovoz aut z Mexika.

Přesun výroby do továrny v Chattanooga v USA by vyžadoval více času, uvedl CEO značky VW Thomas Schaefer. Automobilka proto vypracovává dlouhodobé záložní plány, zatímco situaci sleduje.

Snižování nákladů

Volkswagen také pokračuje v úsporných opatřeních, aby do roku 2029 zvýšil provozní marži na 6,5 % z aktuálních 2,9 %. Od loňského roku firma snížila počet zaměstnanců o 4 200, přičemž 40 % z těchto míst bylo v oblasti výroby a 35 % v administrativě. Kromě toho byly omezeny noční směny, aby se snížily výrobní náklady.

Pokles ziskovosti

Značky VW Passenger Cars, Škoda, SEAT/CUPRA a Užitkové vozy zaznamenaly za rok 2024 pokles provozního výsledku o 4,3 %. Samotná značka Volkswagen vykázala pokles zisku o více než čtvrtinu na 2,59 miliardy eur.

Mezi hlavní faktory, které ovlivnily ziskovost, patří:

Investice do nových modelů

Náklady na propouštění v administrativě

Pobídky k podpoře prodeje elektromobilů

Celkově Volkswagen Group očekává, že její provozní marže v roce 2024 zůstane na úrovni 5,9 %, nebo se jen mírně zvýší, a to kvůli obchodním napětím a vysokým nákladům.



Graf VOW1.DE (H1)

Cena se pohybuje kolem 109,40 EUR. Oranžová linie představuje exponenciální klouzavý průměr (EMA 50) na úrovni 110,70, zatímco modrá linie znázorňuje jednoduchý klouzavý průměr (SMA 200) na 106,04. EMA 50 se stále drží nad SMA 200, což signalizuje, že trend je stále rostoucí, i když aktuálně dochází k menší korekci.

Indikátor RSI je na hodnotě 41,7, což naznačuje, že akcie nejsou překoupené ani přeprodané. Pokud by RSI klesl pod 30, mohl by to být signál možné přeprodanosti a příležitosti k nákupu.

Zdroj: xStation5